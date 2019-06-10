15 особенностей туристов, по которым можно без слов понять, из какой они страны
Проводя отпуск в другой стране, вы можете с первого взгляда обнаружить своего соотечественника? А национальность других отдыхающих определяете с легкостью? На самом деле в этом нет ничего сложного: канадцев выдает их вежливость, немцев — любовь к природе, а самые безбашенные туристы обычно родом из Австралии.
AdMe.ru предупреждает, что данные иллюстрации носят шуточный характер, и не советует относиться к ним слишком серьезно.
1. Китайцы
Где можно увидеть туристов из Китая
- На любой вашей фотографии, сделанной в популярных туристических местах.
2. Канадцы
Отличительные особенности туристов из Канады
- Вежливость в любой ситуации.
- Изображение кленового листа на одежде и рюкзаках.
3. Шведы
Как узнать туристов из Швеции
- Выглядят как светловолосые боги.
- Высокие.
4. Австралийцы
Как узнать туристов из Австралии
- Вы их точно услышите: австралийцы любят пошуметь.
- Не упустят возможности искупаться в фонтанах.
- При виде снега впадают в восторг.
5. Японцы
Как узнать туристов из Японии
- Чаще остальных туристов испытывают Парижский синдром.
- Фотографируются с жестом V.
- Часто носят белые перчатки и маски в целях гигиены.
6. Англичане
Как узнать туристов из Англии
- Молодые люди интересуются заведениями с английскими видами пива, носят шлепанцы с носками, не пользуются кремом с УФ-защитой.
- Люди старшего поколения не пропускают завтрак, неспешные, вежливые.
7. Чилийцы
Отличительные особенности туристов из Чили
- Встречают любые трудности с юмором.
- Носят рубашку на бедрах.
- Жизнерадостные и веселые, их можно узнать по заразительному смеху.
8. Французы
Как узнать туристов из Франции
- Девушка хрупкая, с маленькой сумочкой, в балетках, из макияжа только помада, а прическа с эффектом легкой небрежности.
- Мужчина высокий и элегантный.
- Не говорят по-английски.
9. Русские
Как узнать туристов из России
- Чаще всего их можно увидеть в местах, где написано «Запрещено».
- Ориентируются на собственные планы, а не на погоду.
- Девушки способны ходить на огромных каблуках по любым поверхностям — песку, камням, скользкой плитке и т. д.
10. Турки
Как узнать туристов из Турции
- Любят Грузию и другие теплые страны за домашний уют.
- Сделают комплимент каждой девушке.
- Не упустят возможности поиграть с детьми.
11. Израильтяне
Как узнать туристов из Израиля
- Знают, как торговаться в любой стране.
- Никогда не переплачивают за сувениры.
12. Немцы
Как узнать туристов из Германии
- Любят природу.
- Мужчин выдают сандалии с носками.
- Не ленятся носить огромные рюкзаки.
13. Американцы
Как узнать туристов из Америки
- Кроссовки, сумка на поясе и техника с яблочком.
- Фирменная улыбка.
- Любознательны: проявляют искренний интерес к истории других стран.
14. Испанцы
Как узнать туристов из Испании
- До сумерек не выходят из номера.
- Ночью их можно найти на самых шумных вечеринках в самом центре клуба.
15. Румыны
Как узнать туристов из Румынии
- Они просто ослепительны.
А по каким признакам вы отличаете туристов из разных стран?
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru