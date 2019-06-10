15 особенностей туристов, по которым можно без слов понять, из какой они страны

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Проводя отпуск в другой стране, вы можете с первого взгляда обнаружить своего соотечественника? А национальность других отдыхающих определяете с легкостью? На самом деле в этом нет ничего сложного: канадцев выдает их вежливость, немцев — любовь к природе, а самые безбашенные туристы обычно родом из Австралии.