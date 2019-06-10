15 особенностей туристов, по которым можно без слов понять, из какой они страны

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Проводя отпуск в другой стране, вы можете с первого взгляда обнаружить своего соотечественника? А национальность других отдыхающих определяете с легкостью? На самом деле в этом нет ничего сложного: канадцев выдает их вежливость, немцев — любовь к природе, а самые безбашенные туристы обычно родом из Австралии.

AdMe.ru предупреждает, что данные иллюстрации носят шуточный характер, и не советует относиться к ним слишком серьезно.

1. Китайцы

Где можно увидеть туристов из Китая

  • На любой вашей фотографии, сделанной в популярных туристических местах.

2. Канадцы

Отличительные особенности туристов из Канады

  • Вежливость в любой ситуации.
  • Изображение кленового листа на одежде и рюкзаках.

3. Шведы

Как узнать туристов из Швеции

  • Выглядят как светловолосые боги.
  • Высокие.

4. Австралийцы

Как узнать туристов из Австралии

  • Вы их точно услышите: австралийцы любят пошуметь.
  • Не упустят возможности искупаться в фонтанах.
  • При виде снега впадают в восторг.

5. Японцы

Как узнать туристов из Японии

  • Чаще остальных туристов испытывают Парижский синдром.
  • Фотографируются с жестом V.
  • Часто носят белые перчатки и маски в целях гигиены.

6. Англичане

Как узнать туристов из Англии

  • Молодые люди интересуются заведениями с английскими видами пива, носят шлепанцы с носками, не пользуются кремом с УФ-защитой.
  • Люди старшего поколения не пропускают завтрак, неспешные, вежливые.

7. Чилийцы

Отличительные особенности туристов из Чили

  • Встречают любые трудности с юмором.
  • Носят рубашку на бедрах.
  • Жизнерадостные и веселые, их можно узнать по заразительному смеху.

8. Французы

Как узнать туристов из Франции

  • Девушка хрупкая, с маленькой сумочкой, в балетках, из макияжа только помада, а прическа с эффектом легкой небрежности.
  • Мужчина высокий и элегантный.
  • Не говорят по-английски.

9. Русские

Как узнать туристов из России

  • Чаще всего их можно увидеть в местах, где написано «Запрещено».
  • Ориентируются на собственные планы, а не на погоду.
  • Девушки способны ходить на огромных каблуках по любым поверхностям — песку, камням, скользкой плитке и т. д.

10. Турки

Как узнать туристов из Турции

  • Любят Грузию и другие теплые страны за домашний уют.
  • Сделают комплимент каждой девушке.
  • Не упустят возможности поиграть с детьми.

11. Израильтяне

Как узнать туристов из Израиля

  • Знают, как торговаться в любой стране.
  • Никогда не переплачивают за сувениры.

12. Немцы

Как узнать туристов из Германии

  • Любят природу.
  • Мужчин выдают сандалии с носками.
  • Не ленятся носить огромные рюкзаки.

13. Американцы

Как узнать туристов из Америки

  • Кроссовки, сумка на поясе и техника с яблочком.
  • Фирменная улыбка.
  • Любознательны: проявляют искренний интерес к истории других стран.

14. Испанцы

Как узнать туристов из Испании

  • До сумерек не выходят из номера.
  • Ночью их можно найти на самых шумных вечеринках в самом центре клуба.

15. Румыны

Как узнать туристов из Румынии

  • Они просто ослепительны.

А по каким признакам вы отличаете туристов из разных стран?

Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru

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  • 29
  • 2.7k

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