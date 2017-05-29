15 околдовывающих скульптур, которые находятся в самом таинственном месте планеты

Ги де Мопассан, Марк Твен, Фридрих Ницще — этих знаменитых людей объединяет благоговейный трепет к одному из самых красивых кладбищ мира — монументальному Стальено в Генуе (Италия). За заказы этого знаменитого места шла постоянная борьба: среди профессионалов считалось очень почетным создать скульптуру для самого Стальено.

AdMe.ru предлагает оценить эти мрачные, но неимоверно волнующие произведения искусства, которые буквально окунают в атмосферу таинственного прошлого.

Фото на превью wikimedia, flickr

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