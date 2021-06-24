15+ нарядов принцессы Шарлотты, которые доказывают, что она — мини-икона стиля

Шестилетнюю принцессу Шарлотту уже называют мини-иконой стиля. Стоит дочке Кейт Миддлтон появиться в каком-либо наряде на публике — и за сутки все экземпляры такой одежды будут скуплены. А когда девочке было всего 9 месяцев, в честь нее назвали оттенок губной помады.

Мы в AdMe.ru решили рассмотреть составляющие стиля принцессы.

Впервые публика увидела принцессу Шарлотту 2 мая 2015 года на ступеньках больницы, в которой девочка появилась на свет. Уже тогда цвета одежды мамы и дочки совпадали. На Кейт было белое-желтое платье с цветочным принтом, а на Шарлотту надели бледно-желтый чепчик и завернули ее в белое одеяло.

Кейт выбирает для своих детей одежду в старинном стиле и является поклонницей классического дизайна. Для королевских выходов на Шарлотту-дошкольницу надевали платья с завышенной талией и рукавами-фонариками. Прибавим сюда кружевной воротник или круглый воротник «Питер Пэн». В данном случае (на фото) мама и дочь были в розовом.

Здесь у Шарлотты такое же платье, что и выше, только голубое. Это одежда из масс-маркета, модель фирмы Little Alice London. Кстати, обувь подобрана в тон платью.

Кейт одевает дочку и в вязаные вещи: посмотрите на эту бордовую кофту.

На 2-летие принцессы королевская семья поделилась фотографией Шарлотты в веселом желтом кардигане, отлично подходящем для весеннего настроения.

При виде овечек на кардигане принцессы вспоминается культовый свитер ее бабушки леди Ди, который даже мелькнул в сериале «Корона». Любопытная деталь, не так ли? Кстати, полное имя малышки — Шарлотта Элизабет Диана.

Летом маленькие принцессы носят платья без рукавов, солнечные очки и могут бегать босиком.

Образы малышки-принцессы всегда гармонируют с нарядами ее мамы. Слева — мама и дочь в розово-фиолетовом. Справа — 4-летняя Шарлотта одета в двубортное пальто от Amaia Kids за £ 140 (примерно ₽ 14 тыс.). Хотя на Кейт Миддлтон серое пальто, но у нее зеленые шляпка, сумочка и туфли, которые перекликаются с верхней одеждой дочки.

Несмотря на свой юный возраст, Шарлотта побывала подружкой невесты уже на трех свадьбах. На торжестве Пиппы Миддлтон девочка была в милом платье с розовым бантом, который отлично сочетался с нарядом Кейт.

Изюминку белым платьям подружек невесты добавляют аксессуары. На свадьбе принцессы Евгении на Шарлотте был зеленый пояс и украшение в виде листьев в волосах. А на венчании Меган Маркл и принца Гарри — изящный цветочный венок на голове.

Шарлотта в свой 4-й день рождения. У нее уже не детские сандалии, а вполне демократичная обувь. Заметьте, никаких проколотых ушей, браслетов или цепочек. Даже заколка на голове функциональна: она делает прическу аккуратной.

Первый день в школе (в Англии малыши идут в школу в 5 лет). Шарлотта не носит шляпок, как взрослые члены королевской семьи. Но вы уже могли заметить, что цвет бантика всегда сочетается с остальной одеждой.

В школе малышка носит форму, как и все остальные одноклассники и ее брат принц Джордж.

Раньше талия на платьях принцессы была завышенной, а теперь опустилась на естественный уровень. Здесь мы видим классический воротник «Питер Пэн».

В честь 5-летия принцессы Шарлотты Кенсингтонский дворец поделился фото девочки в платье с большим воротником от Zara. Стоит ли говорить, что эта модель сразу же была сметена с полок поклонниками королевской семьи?

На этом фото малышка с родителями развозит продуктовые пакеты одиноким старикам: так герцоги Кембриджские подключают к благотворительности своих детей.

Принт платья Шарлотты — «гусиные лапки», в Англии его называют «собачий зуб». Любопытно, что этот рисунок обожает Кейт. Также одежду из такой ткани часто носила принцесса Диана.

Принцессу не увидишь в брюках или шортах на официальных мероприятиях. Но для семейного отдыха на природе это вполне подходящий наряд.

Лосины, сапожки, свитер — все удобно и практично.

В свой 6-й день рождения Шарлотта предстала перед публикой в платье в цветочек, что, похоже, можно назвать фирменным стилем юной принцессы. Наряд вызвал восторг в английских СМИ и среди поклонников королевской семьи. Девочка сказала, что ей не 6, а 16. «Я буду делать то, что хочу», — заявила своему отцу «взрослая» дочь, чем, похоже, умилила всех вокруг.

Что интересно, именинница впервые появилась на публике с распущенными волосами, без заколок.

А еще Шарлотту часто сравнивают с ее знаменитой прабабушкой Елизаветой II.