15 мужских вещей, которые могут вывести из себя любую девушку (Особенно пункт № 7)

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8 марта в квартире девушки раздался звонок в дверь. На пороге она увидела своего знакомого, держащего в руках коробку конфет. Но это поведение ему, мягко говоря, не было свойственно: в кругу знакомых этот молодой человек славился своей ужасной жадностью. Однако он пришел с конфетами и произнес трогательную речь: поздравил с праздником, пожелал счастья и успехов. После чего открыл коробку, выдал девушке пару конфеток и отправился дальше – поздравлять других знакомых дам. Звучит как пересказ сцены из комедии, не так ли? Но это вполне себе история из жизни.

Мы женской частью редакции AdMe.ru посовещались и составили топ-15 вещей, жутко бесящих нас в мальчиках, парнях, мужчинах. Давайте узнаем, что может отбить желание продолжать общение с потенциальным избранником.

1. Челочка, получившая неформальное название «русский стиль»

2. Парни, как только вы достигаете пубертата, убедительно просим вас сбривать эти дерзкие усишки

3. Очки идут не всем. А есть такие очки, которые жизненно необходимо снять с производства

4. Даже если вы обладаете фигурой Аполлона, пожалуйста, не демонстрируйте ее таким образом. Должна же остаться в мужчине хоть какая-то загадка

5. Мы любим вас и с машиной, и без нее, и нам совсем не важны ваши фотографии в социальных сетях, демонстрирующие «боевую подругу»

6. Парни, умоляем, не копируйте наши прически

7. Если в вашем гардеробе есть хоть одна подобная футболка, сожгите ее не раздумывая

8. Редкая птица долетит до середины Днепра. Редкая девушка устоит перед этим изыском мужской моды

9. Дорогие мужчины, опрос в редакции показал, что кожа и скинни идут только женским ножкам

10. Если выпадения волос не избежать, то давайте это будет благородная лысина. Мы же ее все равно видим

11. Жадность — отличительная черта Скруджа Макдака. И пусть он станет примером того, как делать не нужно

12. Невнимательность к женщине — та черта, из-за которой губятся на корню многие отношения. Давайте будем более внимательными друг к другу

13. Выйдя замуж, некоторые женщины начинают носить на шее не только бусики, но и мужа. Скажем «нет» мужской инфантильности

14. Неряшливость не красит никого. Никто не заставляет вас принимать душ по нескольку раз на дню, но аккуратность дает +10 очков к мужскому обаянию

15. Гендерная дискриминация — явление, которое должно быть истреблено на корню. Мы же не говорим, что мужчине-парикмахеру или визажисту не место в индустрии красоты, верно?

Как видите, мы не стали изобретать велосипед, а просто и честно рассказали, над чем можно и нужно работать. А какая вещь в мужском образе или характере раздражает вас?