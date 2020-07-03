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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару

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Татуировки давно избавились от каких-то тайных смыслов и странных ассоциаций с ними. Все больше современных людей воспринимают их как украшение, дополняющее образ, и оно необязательно должно что-то означать. Чтобы добавить в свой стиль изюминку, нет необходимости набивать большой рисунок на всю руку или спину — татуировка может быть совсем небольшой и воздушной и выглядеть как стильный аксессуар.

Мы в AdMe.ru полюбовались на миниатюрные работы тату-мастеров и в который раз убедились, что даже изображение любимых кошек в татуировке может выглядеть изысканно, когда за дело берется настоящий художник.

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© farmingcats / reddit

«В память о самом хорошем мальчике, который когда-либо жил на этом свете».

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© iliketurtles1294 / reddit

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© kaitlyngamble / reddit

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© blackcatsandredhair / reddit

«Запечатлела в татуировке своих кошек. Их зовут Лондон и Салем».

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© davidshaun / reddit

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© OnkelPhilipo / reddit

Татуировка по мотивам Star Wars.

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© rivermoon716 / reddit

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© cat-dreams / reddit

«Этот маленький букетик — дань уважения моей бабушке».

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© Reddit__PI / reddit

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© Portugooses / reddit

«Мой бойфренд попросил художника нарисовать всех моих котиков, а потом я сделала тату с этим рисунком».

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© Freaker121 / reddit

«Моя первая татуировка — сцена из „Шоу Трумана“».

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15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
© Veeology / reddit

А вам нравятся татуировки? Если да, то какие работы больше вам по душе: объемные или небольшие? Покажите фото своих татуировок, если они у вас есть.

Фото на превью Portugooses / reddit
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