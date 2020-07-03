15+ ярких татуировок, которые станут прекрасным дополнением к летнему платью и загару
Татуировки давно избавились от каких-то тайных смыслов и странных ассоциаций с ними. Все больше современных людей воспринимают их как украшение, дополняющее образ, и оно необязательно должно что-то означать. Чтобы добавить в свой стиль изюминку, нет необходимости набивать большой рисунок на всю руку или спину — татуировка может быть совсем небольшой и воздушной и выглядеть как стильный аксессуар.
Мы в AdMe.ru полюбовались на миниатюрные работы тату-мастеров и в который раз убедились, что даже изображение любимых кошек в татуировке может выглядеть изысканно, когда за дело берется настоящий художник.
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«В память о самом хорошем мальчике, который когда-либо жил на этом свете».
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«Запечатлела в татуировке своих кошек. Их зовут Лондон и Салем».
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Татуировка по мотивам Star Wars.
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«Этот маленький букетик — дань уважения моей бабушке».
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«Мой бойфренд попросил художника нарисовать всех моих котиков, а потом я сделала тату с этим рисунком».
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«Моя первая татуировка — сцена из „Шоу Трумана“».
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А вам нравятся татуировки? Если да, то какие работы больше вам по душе: объемные или небольшие? Покажите фото своих татуировок, если они у вас есть.