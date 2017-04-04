15 метких комиксов о том, какова на самом деле эта взрослая жизнь

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Shenanigansen — талантливый художник из Массачусетса, который рисует забавные комиксы о взрослении и повседневной жизни. В них главный герой, Шэн, сталкивается со знакомыми каждому ситуациями, которые автор показывает с неподражаемой честностью и самоиронией.

Мы в AdMe.ru во многих комиксах узнали себя и перевели для вас полюбившиеся.