15 метких комиксов о том, какова на самом деле эта взрослая жизнь

Shenanigansen — талантливый художник из Массачусетса, который рисует забавные комиксы о взрослении и повседневной жизни. В них главный герой, Шэн, сталкивается со знакомыми каждому ситуациями, которые автор показывает с неподражаемой честностью и самоиронией.

Мы в AdMe.ru во многих комиксах узнали себя и перевели для вас полюбившиеся.

Нельзя победить того, кто уже побежден

Утро не всегда бывает добрым

Инструкция для взрослых, как заводить друзей

Путь к счастью может быть разным

Когда говорят, что нужно сделать передышку

Ох уж это правильное питание!

Мотивация — очень хитрая штука

Интернет, он такой

Взрослые точно знают, как бороться с тревогой

Кое-кто всегда готов прийти на помощь

Так вот от кого все проблемы!

Каждый взрослый знает, что капитализм — настоящее испытание для силы воли

Блин, опять ты, Интернет!

История про жизнь и самооценку

Когда решил наконец-то навести порядок в жизни

Ну и в качестве бонуса

Источник Owlturd Comix
Фото на превью Owlturd Comix

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