15 метких комиксов о том, какова на самом деле эта взрослая жизнь
Shenanigansen — талантливый художник из Массачусетса, который рисует забавные комиксы о взрослении и повседневной жизни. В них главный герой, Шэн, сталкивается со знакомыми каждому ситуациями, которые автор показывает с неподражаемой честностью и самоиронией.
Мы в AdMe.ru во многих комиксах узнали себя и перевели для вас полюбившиеся.
Нельзя победить того, кто уже побежден
Утро не всегда бывает добрым
Инструкция для взрослых, как заводить друзей
Путь к счастью может быть разным
Когда говорят, что нужно сделать передышку
Ох уж это правильное питание!
Мотивация — очень хитрая штука
Интернет, он такой
Взрослые точно знают, как бороться с тревогой
Кое-кто всегда готов прийти на помощь
Так вот от кого все проблемы!
Каждый взрослый знает, что капитализм — настоящее испытание для силы воли
Блин, опять ты, Интернет!
История про жизнь и самооценку
Когда решил наконец-то навести порядок в жизни
Ну и в качестве бонуса
Источник Owlturd Comix
Фото на превью Owlturd Comix