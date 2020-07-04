15 любопытных фактов о Марке Шагале — наиболее известном еврейском художнике
Самый известный еврейский художник, последний выживший из первого поколения европейских модернистов и один из ключевых представителей русского и мирового авангарда — все это можно сказать о Марке Шагале. Он прожил 97 лет и создал собственный уникальный стиль живописи. Творчество Шагала стало символом свободы и естественности искусства в ту эпоху, когда оно было сковано привязками к форме и теории. Не желая следовать тенденциям своего времени, художник тем не менее смог еще при жизни добиться признания, которое миновало многих на этом пути.
Мы в AdMe.ru хотим отдать дань памяти великому художнику и поделиться с вами подборкой фактов о его жизненном пути и творческом наследии.
- Есть легенда, что цыганка нагадала Шагалу, что он будет любить одну необыкновенную женщину и двух обыкновенных. А умрет в полете.
- Сперва сбылась часть предсказания: первой женой Шагала стала Белла Розенфельд. Именно с ней связана любовная тема в его творчестве: ее образ хранят около 3 000 его работ и набросков. Она была подругой Теи, первой возлюбленной юного Шагала. Но именно Белле суждено было стать музой и самой большой любовью художника. Вот как он описывал в своих мемуарах их первую встречу в 1910 году: «Как будто мы давным-давно знакомы и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена».
Шагал и его первая жена Белла в 1923 году.
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Предсказание цыганки продолжало исполняться. Когда в 1944 году Белла скончалась, Шагал почти год не брался за кисть. Их дочь Ида решила помочь отцу и наняла ему сиделку, Вирджинию Хаггард. Та была молода и красива, напоминала лицом Беллу. Вскоре она родила Шагалу сына, но в 1950 году, забрав с собой сына, сбежала от Шагала с фотографом, который собирался делать материал о великом художнике. Последней спутницей Шагала стала Валентина Бродская, или, как он ее называл, Вава, с ней он прожил более 30 лет до самой своей смерти.
Марк Шагал со своей последней женой Валентиной Бродской в 1967 году.
- Раз в жизни Шагала любовь играла столь большую роль, то и в его творчестве одним из самых узнаваемых мотивов стало изображение влюбленных в буквальном смысле летящими от счастья. В картине «Прогулка» (см. ниже) художник еще и обыграл поговорку «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». Герой держит в правой руке птицу, а в левой — взмывшую ввысь возлюбленную: необязательно делать выбор, иногда нужно брать от жизни все.
Марк Шагал, «Прогулка», 1918 год.
- В картине «Над городом» (см. ниже) уже обе фигуры парят в воздухе, но романтичной атмосфере комизма добавляет пикантная деталь в нижнем левом углу. Да-да, приглядитесь: сняв штаны, кто-то справляет нужду. В своем творчестве Шагал любил объединять фантазию и реальность, будничное и возвышенное, это и придает его картинам совершенно особый шарм.
Марк Шагал, «Над городом», 1918 год.
- Творчество мастера в целом наполнено символами. Так, когда Марк (имя при рождении — Мойше) появился на свет, в Витебске полыхал пожар, но семье удалось спастись. Поэтому в картинах Шагала образ петуха является олицетворением пощадившего его огня, а красный цвет символизирует тревогу. Эти мотивы часто повторяются в картинах художника, теперь вы сможете их распознавать.
Марк Шагал, «Синий дом», 1917 год.
- Интересна история, как Шагал пришел к творчеству. Будущий художник учился живописи, перерисовывая картинки из журналов. Когда друг, впечатленный его мастерством, назвал его «настоящим художником», мальчик впервые осознал свое призвание. К ужасу бедных родителей, мечтавших видеть сына приказчиком или бухгалтером. Отучившись год в художественной школе Витебска, Марк решил поехать в Петербург. Отец дал ему в дорогу, точнее бросил на пол, 27 рублей и сказал ему больше за помощью не обращаться.
- После учебы в Петербурге Шагал стал мечтать о Париже, куда он поехал благодаря стипендии, полученной от Максима Винавера, депутата I Государственной думы. Однако денег у него все равно было так мало, что он писал картины обнаженным, чтобы не запачкать одежду, и питался половиной селедки в день. Но это не мешало ему проводить часы в Лувре, любуюсь полотнами Рембрандта, Курбе, Мане.
Марк Шагал, «Париж через окно», 1913 год.
- Примечательно, что на протяжении своего творческого пути Шагал, в отличие от остальных авангардистов, старался держаться вдали от художественных течений и всяческих «измов». В книге «Моя жизнь» он писал: «Я не уверен, что теория — такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм мне равно чужды. По-моему, искусство — это прежде всего состояние души».
- В то же время мэтр кубизма Пикассо говорил о Шагале: «Когда умрет Анри Матисс, Шагал останется единственным художником, кто действительно понимает, что такое цвет». Сам же Шагал со свойственным ему юмором так отзывался о Пабло: «Что за гений этот Пикассо, как жаль, что он не рисует».
- В Советской России работы художника критиковали, а его самого называли «староватором» за нежелание следовать модным тогда левым тенденциям. Когда в основанную им школу искусств в Витебске по его приглашению приехал Казимир Малевич, он вскоре вытеснил оттуда Шагала. Ученики предпочли популярный в то время супрематизм творчеству Шагала, и тот решил эмигрировать в Париж.
Казимир Малевич, «Супрематическая композиция», 1916 год.
- Во время Второй мировой войны Шагал жил в Нью-Йорке. Но за 6 лет английский язык он так и не выучил. Объяснял это так: «Если я за 30 лет в Париже еле-еле французский выучил, зачем мне даже пытаться учить английский?»
- Творчество Шагала не ограничивалось картинами. Он рисовал иллюстрации к книгам, писал стихи и мемуары, создавал театральные декорации, а с 1960-х годов перешел к монументальным формам живописи. Шагал расписывал знаменитый плафон в парижской Гранд-опера и витражи во многих европейских соборах. Он также является автором «Окна мира» высотой 3,5 метра, расположенного в приемном зале Генассамблеи ООН.
Марк Шагал, «Окно мира», 1964 год.
- Забавный факт, свидетельствующий о признании Шагала во всем мире: после Пабло Пикассо и Ника Лоуренса он самый популярный художник у похитителей картин.
- Помните предсказание цыганки, которое мы упоминали в начале статьи? Первая часть пророчества о том, что в жизни Шагала будет три женщины, сбылась полностью. Так что третья жена художника боялась, что исполнится и вторая часть предсказания о смерти художника в полете, и даже не хотела отпускать его в аэропорт. А сердце Шагала остановилось, когда он поднимался в лифте.
Марк Шагал, «Я и деревня», 1911 год.
Любите ли вы творчество Шагала? А чью сторону заняли бы вы в его художественном противостоянии с Малевичем?