15 любопытных фактов о Марке Шагале — наиболее известном еврейском художнике

Предсказание цыганки продолжало исполняться. Когда в 1944 году Белла скончалась, Шагал почти год не брался за кисть. Их дочь Ида решила помочь отцу и наняла ему сиделку, Вирджинию Хаггард. Та была молода и красива, напоминала лицом Беллу. Вскоре она родила Шагалу сына, но в 1950 году, забрав с собой сына, сбежала от Шагала с фотографом, который собирался делать материал о великом художнике. Последней спутницей Шагала стала Валентина Бродская, или, как он ее называл, Вава, с ней он прожил более 30 лет до самой своей смерти.