15 комиксов от уральских ребят, которые знают толк в небанальных сюжетах
Поклонники нешаблонной комедии могут устраиваться поудобнее. Перед вами труды группы с очаровательным названием «Вадик?», которую создали талантливые уральские ребята. Они делают комиксы, в которых чудесно сочетаются свежее чувство юмора и ударная порция буквальности.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись над творчеством «Вадика» и предлагаем вам сделать то же самое.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А какие из комиксов повеселили вас? Расскажите в комментариях!