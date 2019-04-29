15 комиксов от уральских ребят, которые знают толк в небанальных сюжетах

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Поклонники нешаблонной комедии могут устраиваться поудобнее. Перед вами труды группы с очаровательным названием «Вадик?», которую создали талантливые уральские ребята. Они делают комиксы, в которых чудесно сочетаются свежее чувство юмора и ударная порция буквальности.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись над творчеством «Вадика» и предлагаем вам сделать то же самое.

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А какие из комиксов повеселили вас? Расскажите в комментариях!

  • 35
    9
  • 42
  • 7
  • 23.3k

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