15 комиксов от неунывающей мамы, которые рассмешат даже тех, у кого нет детей

Ольга Алексеева — мама двоих детей, которая с юмором описывает собственные будни. Ее работы в Instagram полюбились пользователям своим озорством и жизненностью и у многих вызывают нестерпимое желание подписаться под каждым словом. А заодно улыбнуться и успокоить себя напоминанием: «Оказывается, я не одна такая».