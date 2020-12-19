15 комиксов от неунывающей мамы, которые рассмешат даже тех, у кого нет детей
Ольга Алексеева — мама двоих детей, которая с юмором описывает собственные будни. Ее работы в Instagram полюбились пользователям своим озорством и жизненностью и у многих вызывают нестерпимое желание подписаться под каждым словом. А заодно улыбнуться и успокоить себя напоминанием: «Оказывается, я не одна такая».
AdMe.ru с разрешения автора публикует комиксы, в которых вы гарантированно узнаете себя или своих знакомых.
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А у вас есть дети? Поделитесь забавной историей из вашей жизни.
Фото на превью ola_comics / instagram