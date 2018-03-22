15 комиксов от художника, которому удалось подслушать диалоги животных
Художнику Джимми Крэйгу (Jimmy Craig) удалось немыслимое: он разгадал тайный язык животных и рисует об этом комиксы. Оказалось, братьям нашим меньшим есть что обсудить.
AdMe.ru вдохновился его творчеством и предлагает узнать, о чем на самом деле разговаривают животные.
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Фото на превью theycantalk.com
По материалам theycantalk.com, facebook.com/theycantalkcomic, instagram.com/theycantalkcomics