15 комиксов от художницы, которой ни на минутку не дают заскучать муж, сынишка, пес и кот

Когда в семье появляется малыш, многое в жизни его родителей уже никогда не будет прежним. Спокойно посмотреть фильм, выспаться или потренироваться дома — все это становится сложным квестом. Радует только то, что некоторые вещи остаются прежними. Например, приставучие питомцы, которых никак не прогнать из хозяйской постели, или полное взаимопонимание с любимым человеком по особенно важным вопросам.