15 комиксов от художницы, которой ни на минутку не дают заскучать муж, сынишка, пес и кот
Когда в семье появляется малыш, многое в жизни его родителей уже никогда не будет прежним. Спокойно посмотреть фильм, выспаться или потренироваться дома — все это становится сложным квестом. Радует только то, что некоторые вещи остаются прежними. Например, приставучие питомцы, которых никак не прогнать из хозяйской постели, или полное взаимопонимание с любимым человеком по особенно важным вопросам.
Во всем этом можно убедиться, если посмотреть комиксы Елены, молодой мамы из Питера, которая рисует ситуации из своей жизни и выкладывает эти иллюстрации в инстаграм. Сегодня AdMe.ru покажет вам 15 ее ярких работ.
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А как ваша жизнь изменилась с появлением ребенка?
Фото на превью tezaura / Instagram
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