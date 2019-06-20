15 комиксов о том, как выглядит простое человеческое счастье в отношениях

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иллюстратор из Люксембурга Валери Минелли (Valérie Minelli), более известная под псевдонимом Mrs.Frollein, рисует комиксы, вдохновляясь повседневной жизнью. Девушка профессионально занимается иллюстрированием детских книг, а своим хобби хочет просто поднимать настроение пользователям в соцсетях. В своих работах Валери подмечает все, что происходит в жизни обычной девушки. Сегодняшние комиксы — об отношениях. Они настолько милые, что нет никаких сомнений: сразу же после их просмотра вам захочется обнять свою вторую половинку.