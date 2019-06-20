15 комиксов о том, как выглядит простое человеческое счастье в отношениях
Иллюстратор из Люксембурга Валери Минелли (Valérie Minelli), более известная под псевдонимом Mrs.Frollein, рисует комиксы, вдохновляясь повседневной жизнью. Девушка профессионально занимается иллюстрированием детских книг, а своим хобби хочет просто поднимать настроение пользователям в соцсетях. В своих работах Валери подмечает все, что происходит в жизни обычной девушки. Сегодняшние комиксы — об отношениях. Они настолько милые, что нет никаких сомнений: сразу же после их просмотра вам захочется обнять свою вторую половинку.
Мы в AdMe.ru уже влюбились в эти жизненные и теплые иллюстрации, в которых, кстати, не обошлось без юмора и трогательных моментов.
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Какая иллюстрация напомнила вам вашу пару?
Фото на превью mrs.frollein / instagram