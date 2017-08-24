15 комиксов о том, что папы воспитывают детей совершенно по-особенному
Папы такие папы. Они могут случайно съесть всю шоколадку и с удовольствием возятся с игрушками. Они такие большие и сильные. А еще добрые, иногда строгие и всегда — любимые.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию милые иллюстрации, после просмотра которых вы можете захотеть вернуться в детство и обнять папу.
Быть отцом — это подавать пример во всем
Быть чертовски изобретательным
Придумывать интересные игры
Наконец получить то, о чем мечтал так много лет
Быть отцом — это иногда быть лошадью
А иногда принцессой
Быть сильным
А иногда слабым
Уметь поддержать любую беседу
Быть отцом — это каждый день узнавать что-то новое
Быть великим дипломатом и специалистом по переговорам
Быть сногсшибательным лингвистом
Умело пользоваться чудесами маскировки
Быть отцом — это значит забыть, жаворонок ты или сова
Но никогда не забывать, что ты отец
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru