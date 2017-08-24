15 комиксов о том, что папы воспитывают детей совершенно по-особенному

Папы такие папы. Они могут случайно съесть всю шоколадку и с удовольствием возятся с игрушками. Они такие большие и сильные. А еще добрые, иногда строгие и всегда — любимые.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию милые иллюстрации, после просмотра которых вы можете захотеть вернуться в детство и обнять папу.

Быть отцом — это подавать пример во всем

Быть чертовски изобретательным

Придумывать интересные игры

Наконец получить то, о чем мечтал так много лет

Быть отцом — это иногда быть лошадью

А иногда принцессой

Быть сильным

А иногда слабым

Уметь поддержать любую беседу

Быть отцом — это каждый день узнавать что-то новое

Быть великим дипломатом и специалистом по переговорам

Быть сногсшибательным лингвистом

Умело пользоваться чудесами маскировки

Быть отцом — это значит забыть, жаворонок ты или сова

Но никогда не забывать, что ты отец

Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru

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3 Комментарии
  • 24 августа 2017
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