15+ комиксов о том, что современная жизнь — бессердечная штука, но мы справляемся

Конечно, все мы разные, и с этим не поспорить. Но есть парочка вещей, настолько типичных для нашей современности, что над ними остается только смеяться во время посиделок с подругами. Чего только стоят новомодные пищевые привычки, когда и хлеб не едят, и лактозу не едят, и ничего не едят. Или магазинные джинсы, которые просто не могут взять и нормально сесть по фигуре. Именно такие очень уж жизненные моменты показывает в своих комиксах художник и иллюстратор Света Дехтяр. И ее работы заслуженно оценили уже тысячи пользователей сети.