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15+ комиксов о том, что современная жизнь — бессердечная штука, но мы справляемся

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Конечно, все мы разные, и с этим не поспорить. Но есть парочка вещей, настолько типичных для нашей современности, что над ними остается только смеяться во время посиделок с подругами. Чего только стоят новомодные пищевые привычки, когда и хлеб не едят, и лактозу не едят, и ничего не едят. Или магазинные джинсы, которые просто не могут взять и нормально сесть по фигуре. Именно такие очень уж жизненные моменты показывает в своих комиксах художник и иллюстратор Света Дехтяр. И ее работы заслуженно оценили уже тысячи пользователей сети.

Мы в AdMe.ru давно подписаны на аккаунт талантливой девушки и частенько заходим туда за порцией хорошего настроения. Уверены, что эти работы придутся по душе и вам.

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А какая картинка оказалась максимально жизненной для вас?

Фото на превью dehtiart / Instagram
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