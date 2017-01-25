15 комиксов, которые расскажут всю правду о взрослой жизни

Казалось бы, все мы так отличаемся друг от друга: говорим на разных языках, живем в разных городах и странах, занимаемся разными вещами. Но у всех нас частенько возникают одни и те же «взрослые» проблемы, и британский художник Алекс Норрис (Alex Norris) изобразил их как нельзя лучше в своей забавной серии комиксов.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: как ни крути, а жить все-таки куда проще и веселее, если сохранять чувство юмора.

Источник webcomicname.com, dorrismccomics / Instagram.com, dorrismccomics / Twitter.com
Перевод AdMe.ru
Фото на превью Webcomic Name

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