15 комиксов, которые расскажут всю правду о взрослой жизни
Казалось бы, все мы так отличаемся друг от друга: говорим на разных языках, живем в разных городах и странах, занимаемся разными вещами. Но у всех нас частенько возникают одни и те же «взрослые» проблемы, и британский художник Алекс Норрис (Alex Norris) изобразил их как нельзя лучше в своей забавной серии комиксов.
Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: как ни крути, а жить все-таки куда проще и веселее, если сохранять чувство юмора.
Источник webcomicname.com, dorrismccomics / Instagram.com, dorrismccomics / Twitter.com
Перевод AdMe.ru
Фото на превью Webcomic Name