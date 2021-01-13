15+ колоритных кинокадров, которые были скопированы с известных картин, а мы и не заметили

Есть такое выражение: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». Правда, в эпоху постмодерна эта фраза теряет актуальность, поскольку сейчас никто не видит ничего страшного в том, чтобы добавить в известные произведения свежие идеи и обогатить их новыми смыслами. Мир искусства вообще полон разнообразных отсылок к различным творениям мастеров. Поэтому неудивительно, что порой режиссеры включают в свои фильмы яркие кадры, которые практически повторяют знаменитые картины живописцев разных времен.