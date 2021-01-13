15+ колоритных кинокадров, которые были скопированы с известных картин, а мы и не заметили
Есть такое выражение: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». Правда, в эпоху постмодерна эта фраза теряет актуальность, поскольку сейчас никто не видит ничего страшного в том, чтобы добавить в известные произведения свежие идеи и обогатить их новыми смыслами. Мир искусства вообще полон разнообразных отсылок к различным творениям мастеров. Поэтому неудивительно, что порой режиссеры включают в свои фильмы яркие кадры, которые практически повторяют знаменитые картины живописцев разных времен.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить несколько примеров того, как известные полотна нашли отражение в кино и заиграли новыми красками.
1. «Поцелуй», Густав Климт vs. «Остров проклятых», Мартин Скорсезе
2. «Возвращение блудного сына», Рембрандт vs. «Солярис», Андрей Тарковский
3. «Сын человеческий», Рене Магритт vs. «Афера Томаса Крауна», Джон Мактирнан
4. «Голова VI», Фрэнсис Бэкон vs. «Темный рыцарь», Кристофер Нолан
5. Эжен Делакруа «Ладья Данте» VS. «Дом, который построил Джек», Ларс фон Триер
6. «Суд святой инквизиции», Франсиско Гойя vs. «Призраки Гойи», Милош Форман
7. «Станчик», Ян Матейко vs. «Свадьба», Анджей Вайда
8. «Влюбленные», Рене Магритт vs. «О смерти, о любви», Микеле Соави
9. «Прогулка заключенных», Винсент Ван Гог vs. «Заводной апельсин», Стэнли Кубрик
10. «Охотники на снегу», Питер Брейгель — старший vs. «Зеркало», Андрей Тарковский
11. «Запорожцы», Илья Репин vs. «Тарас Бульба», Владимир Бортко
12. «Пшеничное поле с воронами», Винсент Ван Гог vs. «Сны», Акира Куросава
13. «Полуночники», Эдвард Хоппер vs. «Гроши с неба», Герберт Росс
14. «Сломанная колонна», Фрида Кало vs. «Пятый элемент», Люк Бессон
15. «Нью-йоркский кинотеатр», Эдвард Хоппер vs. «Ширли: Образы реальности», Густав Дойч
16. «Падший ангел», Александр Кабанель vs. «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», Джордж Лукас
17. «Бонапарт на Сен-Бернарском перевале», Жак Луи Давид vs. «Мария-Антуанетта», София Коппола
Как вы относитесь к таким художественным отсылкам? Когда-нибудь замечали подобные «цитаты» в кино?