15+ картин, глядя на которые можно на несколько минут вернуться в деревенское детство

Настасья Чудакова родилась в небольшом городе Вязьме Смоленской области. И хоть девушка и выросла в Калуге, а потом переехала в Москву, она проводила много времени на малой родине. Настасья до сих пор вспоминает атмосферу родного городка, где все были знакомы друг с другом, даже котов знали по кличкам. Именно эту атмосферу художница передает в своих картинах. Наверное, каждому, кто жил или гостил у бабушки в деревне, сюжеты Настасьи покажутся знакомыми.

Мы в AdMe.ru тоже были тронуты простыми и добрыми картинами этой художницы.

Даже то, что в детстве казалось испытанием, со временем может превратиться в теплое воспоминание

«От простуды с любовью».

Кто же из нас не хотел побыстрее закончить домашние дела и пойти гулять?

«Мамин помощник».

Вот бы вернуться в прошлое и привезти бабушке лучшие десерты, которые сейчас можно купить

«Сладкий чай».

Когда-то хотелось быть похожими на любимых знаменитостей. Хорошо, что с возрастом мы понимаем, что нет ничего лучше, чем быть собой

«Новый кумир».

Какими же вкусными раньше были простые блюда!

«Едоки картофеля».

В саду росли самые сладкие яблоки и груши

«Грушевый пирог».

Вот бы сейчас покататься на санках!

И рана не помеха, когда у тебя есть это чудо-растение

«Первая помощь».

Продавщица в магазине знала о нас все

«Полкаша ждет».

На улицах жизнь била ключом

«Разведка».

Мы не писали сообщения в социальных сетях. Мы смело звонили на домашний телефон

«Звонок Алене».

Повсюду можно было найти друга

«Мама, котик!»

Не верилось, что в учебнике математики когда-нибудь закончатся задачи

«Домашнее задание».

Каким же приключением когда-то было путешествие на поезде!

«Дорога».

Благодаря детским мечтам мы стали теми, кто мы есть сейчас

«Миром правит мечта».

Хочется вспоминать все то хорошее, что было

«Дождь».

А главное — помнить, что и сейчас у нас есть то, за что можно сказать спасибо

Автопортрет художницы.