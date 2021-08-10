15+ картин, глядя на которые можно на несколько минут вернуться в деревенское детство
Настасья Чудакова родилась в небольшом городе Вязьме Смоленской области. И хоть девушка и выросла в Калуге, а потом переехала в Москву, она проводила много времени на малой родине. Настасья до сих пор вспоминает атмосферу родного городка, где все были знакомы друг с другом, даже котов знали по кличкам. Именно эту атмосферу художница передает в своих картинах. Наверное, каждому, кто жил или гостил у бабушки в деревне, сюжеты Настасьи покажутся знакомыми.
Мы в AdMe.ru тоже были тронуты простыми и добрыми картинами этой художницы.
Даже то, что в детстве казалось испытанием, со временем может превратиться в теплое воспоминание
«От простуды с любовью».
Кто же из нас не хотел побыстрее закончить домашние дела и пойти гулять?
«Мамин помощник».
Вот бы вернуться в прошлое и привезти бабушке лучшие десерты, которые сейчас можно купить
«Сладкий чай».
Когда-то хотелось быть похожими на любимых знаменитостей. Хорошо, что с возрастом мы понимаем, что нет ничего лучше, чем быть собой
«Новый кумир».
Какими же вкусными раньше были простые блюда!
«Едоки картофеля».
В саду росли самые сладкие яблоки и груши
«Грушевый пирог».
Вот бы сейчас покататься на санках!
И рана не помеха, когда у тебя есть это чудо-растение
«Первая помощь».
Продавщица в магазине знала о нас все
«Полкаша ждет».
На улицах жизнь била ключом
«Разведка».
Мы не писали сообщения в социальных сетях. Мы смело звонили на домашний телефон
«Звонок Алене».
Повсюду можно было найти друга
«Мама, котик!»
Не верилось, что в учебнике математики когда-нибудь закончатся задачи
«Домашнее задание».
Каким же приключением когда-то было путешествие на поезде!
«Дорога».
Благодаря детским мечтам мы стали теми, кто мы есть сейчас
«Миром правит мечта».
Хочется вспоминать все то хорошее, что было
«Дождь».
А главное — помнить, что и сейчас у нас есть то, за что можно сказать спасибо
Автопортрет художницы.
Может быть, в вашем фотоальбоме есть снимок, который передает ту же атмосферу, что и на картинах Настасьи? Покажете его нам?