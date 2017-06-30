15 картин, где художник рисовал жизнь, какой мы хотели бы ее видеть

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Норман Роквелл — культовый художник XX века, на иллюстрациях которого выросло не одно поколение детей. Он не просто рисовал, он рассказывал целые истории и всегда изображал героев с необычной теплотой и симпатией, приправляя картины изрядной долей юмора. AdMe.ru собрал 20 картин, в которых мастер поведал миру истории из повседневной жизни в мельчайших подробностях.

Беглец, 1958

В своих картинах Роквелл изображал идеальную версию мира, наполненную добротой и теплом. Обычно сцены, где дети убегают из дома, должны вызывать беспокойство и тревогу. Но только не здесь — маленький беглец, оказавшийся в баре, окружен заботой и защищен. Сам мальчик словно под охраной в центре треугольника — слева по-отечески к нему склонился полицейский, в центре добродушно улыбается бармен, а справа, судя по пустой кофейной чашке, не так давно сидел еще один добрый человек. В мире художника ни один ребенок не подвергнется опасности, а для полицейского нет более серьезных дел, чем поговорить с юным беглецом и убедить его вернуться домой.

Клепальщица Рози, 1943

В США во время Второй мировой войны началась национальная кампания с целью побудить женщин, никогда не работавших ранее, вступить в ряды трудящихся. Они осваивали совершенно новые сферы работы, занимая традиционные места мужчин, которые ушли на фронт. Картина Роквелла ясно показывает, что труд для женщины, даже на фабрике или заводе, не требует отказаться от женственности. Рози, которую мы видим на картине, решительно настроена внести свой вклад в победу на войне. Именно это сделало «Клепальщицу Рози» настоящей культурной иконой США.

Проблема, с которой все мы живем, 1964

Яркая иллюстрация становления расового равноправия в Америке 60-х. Героиня картины — 6-летняя афроамериканская девочка Руби Бриджес, одна из первых темнокожих учеников, которым позволили учиться в «белой» школе, идет в сопровождении сотрудников Службы маршалов США. Позади видны надписи «KKK», оскорбительное «нигер» и след от помидора, брошенного в Руби.

Застольная молитва, 1951

Эта работа пропитана духом послевоенной Америки. Этой иллюстрацией художник хотел ответить на многие вопросы американцев: как, пройдя через насилие и жестокость, сохранить веру в доброту и где взять силы, чтобы смотреть в будущее с надеждой? Идея сюжета появилась благодаря одной из читательниц: на ее глазах в кафе вбежала женщина с маленьким озорным мальчиком и, ничуть не смущаясь переполненного зала, на несколько минут они застыли в молитве. Впечатленный рассказом, Роквелл написал эту сцену так достоверно, словно сам ее увидел. Эта работа стала самым дорогим произведением американского реалистического искусства — в 2013 году она была продана за $ 46 млн.

Переезд из родного дома, 1954

«Я хотел выразить то, что чувствует отец, когда его дети покидают дом», — говорил Роквелл об этой иллюстрации. Отец и сын сидят на скамье в ожидании поезда, который увезет сына в колледж. Сын восторженно ждет прибытия поезда, который отвезет его в новую, взрослую жизнь. Прямо противоположное чувство испытывает отец — он заметно поник, сжимая незажженную сигарету и шляпу в руках. Отцу ничего не остается делать, кроме как ждать неминуемого прибытия поезда, который увезет его сына далеко от родного дома.

Девочка с синяком под глазом, 1953

По радостному лицу девочки можно уверенно сказать, что она вышла из драки победительницей. Теперь она ждет вызова к директору школы. Вряд ли можно определить, как началась драка и кто был ее инициатором, кто именно потерпел поражение, но одно очевидно: тот, другой, выглядит гораздо хуже, чем она. Посмотрите на лицо женщины, которая выглядывает из кабинета с сочувствием, — вероятно, это ее учительница.

День выборов, 1948

2 ноября 1948 года — день выборов президента США. Главные претенденты — Гарри Трумэн и знаменитый губернатор штата Нью-Йорк Томас Дьюи. Никто не верил, что демократ Трумэн может победить яркого и всеми любимого республиканца Дьюи. Жена на картине, обычная американка, хочет простого и ясного ей Трумэна. А муж считает, что умный Дьюи — это именно то, что нужно стране. Когда ночь выборов закончилась, выяснилось, что Трумэн просто разгромил Дьюи. Когда потрясение прошло, аналитики определили, что за Трумэна голосовали рядовые американцы — рабочие, клерки и мелкие лавочники.

Продавщица в канун Рождества, 1947

Картины Роквелла — настоящие мини-истории о повседневной жизни. Иной раз даже появляется ощущение, что иллюстрации буквально срисованы с нашей жизни. Если вы посмотрите внимательно, стрелки на часах продавщицы показывают 17:05 — уверены, она счастлива, что этот рабочий день наконец-то подошел к концу.

Свидетельство о браке, 1955

Вывеска на двери «Свидетельство о браке» начинает рассказывать эту историю. Эта сцена полна контрастов, как и многие картины художника. Яркий дневной свет, пробивающийся через окно, освещает старое темное помещение. Сравните, насколько сосредоточенна молодая пара и каким лишним кажется здесь скучающий пожилой клерк. Бог знает, сколько свидетельств он выдал в этой обшарпанной комнате. Однако писарь здесь в своей тарелке — рядом его кот, обогреватель и цветущая герань на окне, за которой он явно ухаживает. Календарь на стене показывает дату бракосочетания — 11 июня 1955 года.

Скаут пришел на помощь, 1941

Норман Роквелл не просто рисовал американскую жизнь. Он проповедовал общечеловеческие ценности, он возвел надежду и веру в национальную идею, ведь улыбка и добродушие спасали в невероятно тяжелое военное время, а взаимовыручка и порядочность вышли на первый план. Он говорил: «В моих картинах нет места грязи и уродству. Я рисую жизнь такой, какой я хотел бы ее видеть».

Хорошие друзья, 1927

Художник приглашает нас увидеть трогательный мир детей, настоящей радости и непосредственности. Легкая и светлая живопись Нормана Роквелла согревает и напоминает о главных ценностях нашей жизни.

Содовая, 1953

Эту идею Роквелл взял из рассказов своего сына, который работал в летнем кафе. Юные леди любили приходить в кафе явно не ради содовой и мороженого. Пухлый парень в углу картины смотрит на продавца и его поклонниц обиженно: «Что такое есть у него (кроме мороженого), чего нет у меня?» Это обаятельное добродушие, характерное для картин Роквелла, дополняется деталями, к которым художник относился особенно щепетильно: деревянный пол за прилавком, неубранная посуда на стойке или отражение сахарницы в хромированной салатнице.

Четыре свободы: Свобода слова, 1943

Самая известная работа Роквелла — это серия картин «Четыре свободы», вдохновленные речью Рузвельта о правах, которые сейчас мы воспринимаем как должное. В основу сюжета для «Свободы слова» лег реальный случай: «Я вдруг вспомнил, как Джим Эджертон встал на городском собрании и сказал что-то, что не понравилось всем присутствующим на нем. Но ему дали возможность высказаться. Никто не сказал ему замолчать. „О Господи, — подумал я. — Вот оно. Свобода слова“».

Четыре свободы: Свобода вероисповедания, 1943

В этой работе заложен более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. 8 профилей показывают людей разных конфессий: протестантку, женщину с католическими четками, человека с еврейской ермолкой и афроамериканку в левом верхнем углу. Мягкий золотой свет, наполняющий картину, и практически однотонное исполнение отражают, насколько разные, но в то же время как похожи герои этой картины.

Четыре свободы. Свобода от страха, 1943

Его полотна могут даже в самые темные времена зажечь свет в сердцах людей. «Свобода от страха» стала одной из культовых картин послевоенного времени — теплый и мирный вечер, когда родители укладывают спать своих детей. Роквелл таким образом выразил свободу от страха, вдохновившись речью Рузвельта о «всемирном сокращении вооружений до такой степени, что ни одна нация не будет в состоянии совершить акт физической агрессии против своих соседей и любых других стран».

Четыре свободы: Свобода от нужды, 1943

«Когда я вырос и обнаружил, что мир не такое уж приятное место, как я думал, я бессознательно решил, что, даже если это не идеальный мир, он должен быть раскрашен мною идеально в моих картинах, в которых не будет пьяных бродяг или злых матерей, наоборот, только добрые родители и счастливые дети», — говорил Норман Роквелл.

Рождественская встреча, 1948

Одна из самых знаменитых работ художника — о Рождестве. Чтобы сделать эту картину по-настоящему живой, он изобразил свою собственную семью — мы можем видеть его с левой стороны с неизменной трубкой в зубах. В центре — его взрослый сын, который вернулся домой на рождественские праздники в крепкие материнские объятия, ведь общение с детьми и внуками — главная радость для пожилых родителей.