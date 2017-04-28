15 иллюстраций, в которых вся неудобная правда об этой планете

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Элиа Коломбо (Elia Colombo) — проницательный художник, чьи работы гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Если присмотреться к ним внимательнее, то становится понятно: эти иллюстрации — настоящее отражение нашего мира.

AdMe.ru выбрал 15 лучших работ художника, в каждой из которых — дух времени.