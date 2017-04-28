15 иллюстраций, в которых вся неудобная правда об этой планете
Элиа Коломбо (Elia Colombo) — проницательный художник, чьи работы гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Если присмотреться к ним внимательнее, то становится понятно: эти иллюстрации — настоящее отражение нашего мира.
AdMe.ru выбрал 15 лучших работ художника, в каждой из которых — дух времени.
Убитое время
Груз популярности
За решеткой
Желток
День в офисе
Чем ты питаешь свой мозг?
Кто я?
Вечеринка должна продолжаться
Обязательное образование
Пища для ума
Украденная индивидуальность
«У вас люди»
Лучше, чем новости
Зачем платить меньше?
Месть
Фото на превью Elia Colombo