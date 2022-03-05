15+ иллюстраций от художника, чьи работы способны достучаться до каждого сердца

Инстаграм израильского художника Юваля Робичека (Yuval Robichek) полон лаконичными рисунками, которые без слов рассказывают о том, что каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал. Ситуации, в которые попадают его бессловесные человечки, настолько правдивы, что мы начинаем радоваться за этих героев или сопереживать им. Сейчас Юваль трудится над новым проектом NFT. В конце статьи вас ждет бонус, который придется по душе всем, кто влюблен или желает испытать это чувство.