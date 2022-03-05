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15+ иллюстраций от художника, чьи работы способны достучаться до каждого сердца

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Инстаграм израильского художника Юваля Робичека (Yuval Robichek) полон лаконичными рисунками, которые без слов рассказывают о том, что каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал. Ситуации, в которые попадают его бессловесные человечки, настолько правдивы, что мы начинаем радоваться за этих героев или сопереживать им. Сейчас Юваль трудится над новым проектом NFT. В конце статьи вас ждет бонус, который придется по душе всем, кто влюблен или желает испытать это чувство.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо работ этого иллюстратора. Надеемся, что и у вас они вызовут яркие эмоции.

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Бонус

Отозвались ли вам работы этого художника? Может, какая-то из них запала в душу?

Фото на превью yuvalrob / Instagram, yuvalrob / Instagram
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