15 иллюстраций о проблемах человечества, которые касаются каждого из нас

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Население Земли уже превысило 7,5 млрд человек, а к 2050 году по прогнозам ученых приблизится к 10 млрд. Мы живем в разных уголках планеты: кто-то из нас никогда не видел снега, а кто-то проводит полгода, не видя солнечных лучей. У каждого свои проблемы и трудности, но есть вещи, которые касаются практически всех, — отношения с детьми и родителями, с супругами и, наконец, с самим собой.