15 иллюстраций о проблемах человечества, которые касаются каждого из нас
Население Земли уже превысило 7,5 млрд человек, а к 2050 году по прогнозам ученых приблизится к 10 млрд. Мы живем в разных уголках планеты: кто-то из нас никогда не видел снега, а кто-то проводит полгода, не видя солнечных лучей. У каждого свои проблемы и трудности, но есть вещи, которые касаются практически всех, — отношения с детьми и родителями, с супругами и, наконец, с самим собой.
AdMe.ru верит, что понимание проблем — первый шаг к их решению, поэтому приготовил 15 иллюстраций, которые расскажут о них лучше любых слов.
Кризис в браке
Депрессия
Развод
Одинокая старость
Взросление
Доступная среда
Домашнее насилие
Загрязнение планеты
Водные ресурсы
Усыновление
Общественное мнение
Страхи
Социальная жизнь
Будущее
Скрытая депрессия
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru