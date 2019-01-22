15 иллюстраций о проблемах человечества, которые касаются каждого из нас

  • 12
  • 31
  • 6
  • 15.5k

Население Земли уже превысило 7,5 млрд человек, а к 2050 году по прогнозам ученых приблизится к 10 млрд. Мы живем в разных уголках планеты: кто-то из нас никогда не видел снега, а кто-то проводит полгода, не видя солнечных лучей. У каждого свои проблемы и трудности, но есть вещи, которые касаются практически всех, — отношения с детьми и родителями, с супругами и, наконец, с самим собой.

AdMe.ru верит, что понимание проблем — первый шаг к их решению, поэтому приготовил 15 иллюстраций, которые расскажут о них лучше любых слов.

Кризис в браке

Депрессия

Развод

Одинокая старость

Взросление

Доступная среда

Домашнее насилие

Загрязнение планеты

Водные ресурсы

Усыновление

Общественное мнение

Страхи

Социальная жизнь

Будущее

Скрытая депрессия

Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

  • 12
  • 31
  • 6
  • 15.5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль