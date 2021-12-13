15 иллюстраций, которые позволят раз и навсегда запомнить разницу в словах, которые мы вечно путаем
Задумывались ли вы над тем, чем, например, овсянка отличается от геркулеса, а паста от макарон? Мы можем просто употреблять эти слова в своем лексиконе и даже не подозревать о том, что между ними есть разница. Инстаграм-канал nepereputai не смог больше теперь такие неточности и решил с помощью простых, но запоминающихся картинок объяснить разницу.
Мы в AdMe.ru поизучали инстаграм-канал nepereputai и включили в статью те слова, которые чаще всего вызывают затруднения.
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Значения каких слов стали для вас настоящим откровением?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью nepereputai / Instagram
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