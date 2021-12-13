15 иллюстраций, которые позволят раз и навсегда запомнить разницу в словах, которые мы вечно путаем

Задумывались ли вы над тем, чем, например, овсянка отличается от геркулеса, а паста от макарон? Мы можем просто употреблять эти слова в своем лексиконе и даже не подозревать о том, что между ними есть разница. Инстаграм-канал nepereputai не смог больше теперь такие неточности и решил с помощью простых, но запоминающихся картинок объяснить разницу.