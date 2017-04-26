15 иллюстраций, которые показывают наш мир без прикрас

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Марко Мелграти (Marco Melgrati) — талантливый итальянский художник, который в своих честных иллюстрациях показывает нашу реальность такой, какая она есть. Его работы — настоящее зеркало современной жизни.

AdMe.ru предлагает вам оценить лучшие иллюстрации Марко. А следить за появлением новых работ можно в инстаграме и на сайте автора.