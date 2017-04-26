15 иллюстраций, которые показывают наш мир без прикрас
Марко Мелграти (Marco Melgrati) — талантливый итальянский художник, который в своих честных иллюстрациях показывает нашу реальность такой, какая она есть. Его работы — настоящее зеркало современной жизни.
AdMe.ru предлагает вам оценить лучшие иллюстрации Марко. А следить за появлением новых работ можно в инстаграме и на сайте автора.
От чистого сердца
Счастливое селфи
Мечты о свободе
Утренний ритуал
С первого взгляда
Путь к славе
Охотник
Большие планы
Портрет будущего
Современная сказка от Disney
Быстрое взросление
Новая религия
Вместо музыки
Современная любовь
Некоронованный король
Фото на превью Marco Melgrati