15 иллюстраций, которые показывают наш мир без прикрас

Марко Мелграти (Marco Melgrati) — талантливый итальянский художник, который в своих честных иллюстрациях показывает нашу реальность такой, какая она есть. Его работы — настоящее зеркало современной жизни.

AdMe.ru предлагает вам оценить лучшие иллюстрации Марко. А следить за появлением новых работ можно в инстаграме и на сайте автора.

От чистого сердца

Счастливое селфи

Мечты о свободе

Утренний ритуал

С первого взгляда

Путь к славе

Охотник

Большие планы

Портрет будущего

Современная сказка от Disney

Быстрое взросление

Новая религия

Вместо музыки

Современная любовь

Некоронованный король

Фото на превью Marco Melgrati

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