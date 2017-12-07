15 иллюстраций, чтобы наконец почувствовать новогоднее настроение
Совсем скоро начнется приятная предпраздничная суета. На улицах городов уже красуются разноцветные гирлянды и нарядные елочки, а леса превратились в снежную сказку. Но многим из нас постоянные проблемы мешают почувствовать новогоднее настроение. Порой кажется, что оно и вовсе не придет.
AdMe.ru решил исправить эту досадную ситуацию с помощью 15 иллюстраций, которые помогут почувствовать атмосферу самого волшебного праздника.
Можно достать старые гирлянды и игрушки, а вместе с ними и хорошие воспоминания
Вероятность столкнуться с тем самым человеком волшебным образом повышается
А вечера дома становятся все более ленивыми и уютными
Вопрос «Что будешь делать в Новый год?», исходящий от приятных вам людей, совсем не раздражает
Наблюдать за снегопадом, сидя в тепле, — неповторимое чувство
Можно уснуть прямо с книжкой в руках
А еще круче — потом выйти на улицу и вспомнить детские забавы. Например, сделать снежного ангела
Или слепить снеговика
Это невероятно романтичное время года
Хочется быть в кругу близких людей, желательно у камина и рядом с нарядной елкой
Мир вокруг преображается и наполняется волшебством
Кажется, чудеса уже стоят у порога
В каждом доме ждут праздник
На душе вдруг становится удивительно спокойно и легко
Фото на превью Cassandra Calin / instagram.com