15 иллюстраций, чтобы наконец почувствовать новогоднее настроение

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Совсем скоро начнется приятная предпраздничная суета. На улицах городов уже красуются разноцветные гирлянды и нарядные елочки, а леса превратились в снежную сказку. Но многим из нас постоянные проблемы мешают почувствовать новогоднее настроение. Порой кажется, что оно и вовсе не придет. AdMe.ru решил исправить эту досадную ситуацию с помощью 15 иллюстраций, которые помогут почувствовать атмосферу самого волшебного праздника.

Можно достать старые гирлянды и игрушки, а вместе с ними и хорошие воспоминания

Вероятность столкнуться с тем самым человеком волшебным образом повышается

А вечера дома становятся все более ленивыми и уютными

Вопрос «Что будешь делать в Новый год?», исходящий от приятных вам людей, совсем не раздражает

Наблюдать за снегопадом, сидя в тепле, — неповторимое чувство

Можно уснуть прямо с книжкой в руках

А еще круче — потом выйти на улицу и вспомнить детские забавы. Например, сделать снежного ангела

Или слепить снеговика

Это невероятно романтичное время года

Хочется быть в кругу близких людей, желательно у камина и рядом с нарядной елкой

Мир вокруг преображается и наполняется волшебством

Кажется, чудеса уже стоят у порога

В каждом доме ждут праздник

На душе вдруг становится удивительно спокойно и легко