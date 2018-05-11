15 иллюстраций, которые передают всю боль тех, кто всеми силами пытается похудеть к лету

Наверное, все девушки время от времени хотят наконец заняться своей физической формой. И тогда они вспоминают про спортзал. Мы представляем вашему вниманию работы иллюстратора Адрианы Родригес (Adriana Rodriguez), в которых показаны все преграды и трудности, которые встречаются на пути девушек к совершенству.

AdMe.ru делится порцией смешных зарисовок от Адрианы, в которых наши читательницы, возможно, узнают себя.

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А вы узнали себя в главной героине?

Фото на превью scarletadrianne/instagram

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