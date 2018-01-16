15 иллюстраций, которые доказывают, что большая любовь состоит из маленьких вещей

Иллюстратор Puuung создает очень милые и трогательные рисунки о любви, наполненные теплотой и уютом. Своими работами художник выражает простую, но важную мысль: большое светлое чувство живет благодаря мелочам, которые каждый день наполняют нашу жизнь, а мы этого иногда даже не замечаем.

AdMe.ru делится с вами этими прекрасными рисунками и надеется, что они добавят частичку тепла в вашу душу.

Любовь — это проводить вместе уютные вечера

Делать маленькие, но приятные сюрпризы

Встречать праздники вдвоем

Проводить много времени вместе

Согреваться друг об друга

А потом валяться под одеялом с кружкой теплого какао

Засыпать в обнимку

Встречать новый день

Гулять по любимым улицам

Наслаждаться временем вместе

Отмечать дни рождения

Смотреть любимые фильмы

Никогда не отпускать

Радоваться новым достижениям друг друга

И достигать нового вместе

Фото на превью instagram/puuung1/, instagram/puuung1/

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1 Комментарии
  • 16 января 2018
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