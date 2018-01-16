15 иллюстраций, которые доказывают, что большая любовь состоит из маленьких вещей
Иллюстратор Puuung создает очень милые и трогательные рисунки о любви, наполненные теплотой и уютом. Своими работами художник выражает простую, но важную мысль: большое светлое чувство живет благодаря мелочам, которые каждый день наполняют нашу жизнь, а мы этого иногда даже не замечаем.
AdMe.ru делится с вами этими прекрасными рисунками и надеется, что они добавят частичку тепла в вашу душу.
Любовь — это проводить вместе уютные вечера
Делать маленькие, но приятные сюрпризы
Встречать праздники вдвоем
Проводить много времени вместе
Согреваться друг об друга
А потом валяться под одеялом с кружкой теплого какао
Засыпать в обнимку
Встречать новый день
Гулять по любимым улицам
Наслаждаться временем вместе
Отмечать дни рождения
Смотреть любимые фильмы
Никогда не отпускать
Радоваться новым достижениям друг друга
И достигать нового вместе
Фото на превью instagram/puuung1/, instagram/puuung1/