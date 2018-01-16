15 иллюстраций, которые доказывают, что большая любовь состоит из маленьких вещей

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Иллюстратор Puuung создает очень милые и трогательные рисунки о любви, наполненные теплотой и уютом. Своими работами художник выражает простую, но важную мысль: большое светлое чувство живет благодаря мелочам, которые каждый день наполняют нашу жизнь, а мы этого иногда даже не замечаем.

AdMe.ru делится с вами этими прекрасными рисунками и надеется, что они добавят частичку тепла в вашу душу.