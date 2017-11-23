15 иллюстраций художника, который пожертвовал возможностью жить на родине, чтобы рисовать правду

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Современные художники часто в своих иллюстрациях критикуют наш несовершенный мир. Гюндуз Агаев (Gunduz Agayev) — один из таких, но его работы существенно отличаются.

Гюндуз не боится рисовать правду. Он долго протестовал против несправедливости в родном Азербайджане и даже, столкнувшись с сильным давлением со стороны власти, был вынужден в 2014 году покинуть страну. Но это его не остановило: Гюндуз продолжает создавать честные иллюстрации, которые заставляют снять розовые очки.

AdMe.ru предлагает оценить самые сильные работы этого талантливого художника.