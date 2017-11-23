15 иллюстраций художника, который пожертвовал возможностью жить на родине, чтобы рисовать правду
Современные художники часто в своих иллюстрациях критикуют наш несовершенный мир. Гюндуз Агаев (Gunduz Agayev) — один из таких, но его работы существенно отличаются.
Гюндуз не боится рисовать правду. Он долго протестовал против несправедливости в родном Азербайджане и даже, столкнувшись с сильным давлением со стороны власти, был вынужден в 2014 году покинуть страну. Но это его не остановило: Гюндуз продолжает создавать честные иллюстрации, которые заставляют снять розовые очки.
AdMe.ru предлагает оценить самые сильные работы этого талантливого художника.
Современный человек
Последний оазис
Чудесное путешествие
Политические заключенные
Потерял голову
Виртуальный патриотизм
Миграция
Свобода слова
Теория эволюции
Сделано в Китае
Приманка
Ради лучшего будущего
Турист
Спи спокойно
Улыбайтесь, мы будем знамениты
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Фото на превью Gunduz Aghayev, Gunduz Aghayev