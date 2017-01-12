15 хлестких иллюстраций, в которых можно увидеть наш мир со стороны

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Израильские иллюстраторы Томер и Асаф Ханука (Tomer Hanuka, Asaf Hanuka) знамениты своими неординарными картинами. В них авторы передают свое видение мира, выражая его яркими красками и современным философским подходом.

Mы в AdMe.ru впечатлились работами художников и считаем, что каждому из нас найдется над чем подумать, глядя на эти рисунки.