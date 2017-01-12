15 хлестких иллюстраций, в которых можно увидеть наш мир со стороны

Израильские иллюстраторы Томер и Асаф Ханука (Tomer Hanuka, Asaf Hanuka) знамениты своими неординарными картинами. В них авторы передают свое видение мира, выражая его яркими красками и современным философским подходом.

Mы в AdMe.ru впечатлились работами художников и считаем, что каждому из нас найдется над чем подумать, глядя на эти рисунки.

Супергерой

Личная жизнь перестает быть личной, как только попадает в онлайн

Лайкоголик

До следующего лета

Конечно, я с тобой

Единственный вопрос: купить или не купить?

Обратная сторона мира

Вторая жизнь

Когда про детей забыли

Уличная вечеринка

Конечно, я слушаю

Добрый день!

Каждый хочет попасть наверх

Секс-туризм

Впитывает как губка

Фото на превью asafhanuka

17 На склад!
2 Комментарии
  • 12 января 2017
  • 2
  • 6716

Слов нет, это надо видеть

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