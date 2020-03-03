15 хлестких иллюстраций польского художника, которые без прикрас описывают нашу жизнь

13
1
8
2k

Михаил Дзекан (Michal Dziekan) — польский художник, который стал известным в сети своими карикатурами, посвященными несовершенству нашего мира. Вот как сам автор говорит о себе: «Михаил Дзекан — ваш новый любимый художник, который любит создавать смешные, гротескные и абсурдные иллюстрации людей в различных психологических и социальных ситуациях».

Мы в AdMe.ru уверены, что у человечества есть шанс, и через осознание нашего несовершенства мы будем стремиться стать лучше.

Оно вам точно нужно?

Как только, так сразу

Каша в голове

Зависимость

Перфекционизм

Искушение

Брендированный мозг всегда готов к празднику компульсивного потребления

Справедливость

Глубокий вдох

Модная индустрия

Жестокая реальность

Улыбаемся

План продаж и страх

Игры для взрослых

Победа

Какая из иллюстраций произвела на вас сильнейшее впечатление и заставила серьезно задуматься?

Фото на превью michal_dziekan / instagram

13
1
8
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться