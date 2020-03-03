15 хлестких иллюстраций польского художника, которые без прикрас описывают нашу жизнь
Михаил Дзекан (Michal Dziekan) — польский художник, который стал известным в сети своими карикатурами, посвященными несовершенству нашего мира. Вот как сам автор говорит о себе: «Михаил Дзекан — ваш новый любимый художник, который любит создавать смешные, гротескные и абсурдные иллюстрации людей в различных психологических и социальных ситуациях».
Мы в AdMe.ru уверены, что у человечества есть шанс, и через осознание нашего несовершенства мы будем стремиться стать лучше.
Оно вам точно нужно?
Как только, так сразу
Каша в голове
Зависимость
Перфекционизм
Искушение
Брендированный мозг всегда готов к празднику компульсивного потребления
Справедливость
Глубокий вдох
Модная индустрия
Жестокая реальность
Улыбаемся
План продаж и страх
Игры для взрослых
Победа
Какая из иллюстраций произвела на вас сильнейшее впечатление и заставила серьезно задуматься?
Фото на превью michal_dziekan / instagram