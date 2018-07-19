15 фото от папы трех дочек, который знает толк в семейных фотосессиях

«Моя профессия — IT-специалист, а самая главная страсть — фотография», — так заявляет о себе Джон Вильгельм. Его отец был фотографом-любителем и состоял в нескольких профессиональных ассоциациях — так страсть к этому искусству передалась и сыну. В 2011 году Джон открыл для себя мир фотошопа и сегодня переносит свою любимую семью — жену и трех дочерей — в мир сказочных фантазий. Себя он называет фотоголиком — и, действительно, его волшебные кадры будто говорят, что вся его жизнь наполнена фотоискусством.

Редакция AdMe.ru не устояла перед соблазном показать и вам эти потрясающие кадры, которые способны умилить и вдохновить каждого.

1. Папа и я

2. Автомат для кормления

3. С рулевым пеликаном ничего не страшно

4. Большое начинается с малого

5. Никогда не облизывайте металлические конструкции!

6. Юна Старк — королева Вестероса

7. Счастливого Нового года!

8. Просто факир в Италии

9. Оригинальная дорожная разметка

10. Мечты об океане

11. Ужин подан!

12. Очередной молочный зуб постигла печальная участь

13. Примирение

14. Путешествие к центру каши

15. Непреодолимая зевота

Фото на превью john_wilhelm_is_a_photoholic / Instagram

7 На склад!
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  • 19 июля 2018
  • 9122

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