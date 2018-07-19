15 фото от папы трех дочек, который знает толк в семейных фотосессиях
«Моя профессия — IT-специалист, а самая главная страсть — фотография», — так заявляет о себе Джон Вильгельм. Его отец был фотографом-любителем и состоял в нескольких профессиональных ассоциациях — так страсть к этому искусству передалась и сыну. В 2011 году Джон открыл для себя мир фотошопа и сегодня переносит свою любимую семью — жену и трех дочерей — в мир сказочных фантазий. Себя он называет фотоголиком — и, действительно, его волшебные кадры будто говорят, что вся его жизнь наполнена фотоискусством.
Редакция AdMe.ru не устояла перед соблазном показать и вам эти потрясающие кадры, которые способны умилить и вдохновить каждого.
1. Папа и я
2. Автомат для кормления
3. С рулевым пеликаном ничего не страшно
4. Большое начинается с малого
5. Никогда не облизывайте металлические конструкции!
6. Юна Старк — королева Вестероса
7. Счастливого Нового года!
8. Просто факир в Италии
9. Оригинальная дорожная разметка
10. Мечты об океане
11. Ужин подан!
12. Очередной молочный зуб постигла печальная участь
13. Примирение
14. Путешествие к центру каши
15. Непреодолимая зевота
Фото на превью john_wilhelm_is_a_photoholic / Instagram