15 фото от папы трех дочек, который знает толк в семейных фотосессиях

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«Моя профессия — IT-специалист, а самая главная страсть — фотография», — так заявляет о себе Джон Вильгельм. Его отец был фотографом-любителем и состоял в нескольких профессиональных ассоциациях — так страсть к этому искусству передалась и сыну. В 2011 году Джон открыл для себя мир фотошопа и сегодня переносит свою любимую семью — жену и трех дочерей — в мир сказочных фантазий. Себя он называет фотоголиком — и, действительно, его волшебные кадры будто говорят, что вся его жизнь наполнена фотоискусством.