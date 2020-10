15+ фото, которые показывают красоту исчезающих народов мира. Еще чуть-чуть и они останутся только на портретах

Около 12 лет назад фотограф Александр Химушин (Alexander Khimushin) отправился в захватывающее путешествие в поисках малочисленных народов и этнических племен, находящихся на грани вымирания, чтобы увековечить их представителей хотя бы в портретах. Его лучшие работы составили проект The World in Faces, который прогремел на выставке ООН в 2019 году. Несмотря на то что за плечами Александра 86 стран мира, Сибирь занимает в сердце путешественника особое место. Сейчас фотограф готовит персональную выставку The World in Faces в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она будет посвящена Международному дню коренных народов мира.