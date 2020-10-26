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15+ фото, которые показывают красоту исчезающих народов мира. Еще чуть-чуть и они останутся только на портретах

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Около 12 лет назад фотограф Александр Химушин (Alexander Khimushin) отправился в захватывающее путешествие в поисках малочисленных народов и этнических племен, находящихся на грани вымирания, чтобы увековечить их представителей хотя бы в портретах. Его лучшие работы составили проект The World in Faces, который прогремел на выставке ООН в 2019 году. Несмотря на то что за плечами Александра 86 стран мира, Сибирь занимает в сердце путешественника особое место. Сейчас фотограф готовит персональную выставку The World in Faces в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она будет посвящена Международному дню коренных народов мира.

AdMe.ru уже писал про его работы, но так как фотохудожник постоянно добавляет все новые и новые снимки, мы решили сделать еще одну статью, ведь его творчество действительно важно для мира. А в конце статьи вас ждет фото представительницы не исчезающего, но не менее прекрасного народа.

«Это портрет Арюны, молодой коренной бурятки из Сибири»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Молодая коренная жительница из провинции Чимбу Папуа — Новой Гвинеи»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Женщина-чукча и мужчина-чуванец. Сибирь»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Женщины-чукчи из числа коренного населения перед своей ярангой на берегу Берингова моря, Чукотка»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Молодая женщина из племени даасанах, Эфиопия»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Молодая женщина из числа коренного народа долган. Арктическая часть Сибири»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Коренная жительница Камчатки, Сибирь»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Ительменская коренная жительница с полуострова Камчатка, Сибирь»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Представитель народа какчикель (майя). Высокогорье Гватемалы»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Мария и Аймка. Хакасы. Коренные народы Сибири»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Портрет халхи, который я снял в Монголии»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Мальчик вахи. Афганистан»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Ладакхская женщина из далекой долины Нубра»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Монгольская казашка в традиционном зимнем пальто»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Алю Хоймумякович Чунанчар, принадлежит к коренной группе нганасан Арктики»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Коренной нганасанский житель из арктической части Сибири в традиционной одежде»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Женщина народа нивх. Берег Охотского моря. Дальний Восток. Сибирь»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Это портрет Лизы — одной из последних представителей народа орочи (побережье Японского моря в Дальневосточном регионе Сибири)»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Один из последних старейшин коренного народа сойотов»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Молодая женщина-сойотка из отдаленного Окинского района Республики Бурятия, Сибирь»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Мужчина из провинции Ист-Сепик Папуа — Новой Гвинеи»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Старейшина племени из провинции Истерн-Хайлендс Папуа — Новой Гвинеи»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Ульчская коренная жительница из Дальневосточного региона Сибири»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Алтайская урянхайская девочка из провинции Ховд Западной Монголии»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Молодой монах гелугпа. Долина Нубра»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Портрет юной представительницы коренного населения юкагиров из Республики Саха (Якутия), самого холодного населенного региона мира»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«Коренные народы сибирских юпиков, отец и сын, на чукотском берегу Берингова моря, всего в нескольких километрах от острова Святого Лаврентия на Аляске»

© Alexander Khimushin / The World In Faces

Сам Александр Химушин

© Alexander Khimushin / The World In Faces

«В этой традиционной одежде чукотских оленеводов я определенно чувствую себя готовым к долгой сибирской зиме!»

Бонус: «Чувашская коренная жительница в традиционной одежде». Этот народ не является исчезающим

© Alexander Khimushin / The World In Faces
Фото на превью Alexander Khimushin / The World In Faces
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