15+ фото, которые показывают красоту исчезающих народов мира. Еще чуть-чуть и они останутся только на портретах

Около 12 лет назад фотограф Александр Химушин (Alexander Khimushin) отправился в захватывающее путешествие в поисках малочисленных народов и этнических племен, находящихся на грани вымирания, чтобы увековечить их представителей хотя бы в портретах. Его лучшие работы составили проект The World in Faces, который прогремел на выставке ООН в 2019 году. Несмотря на то что за плечами Александра 86 стран мира, Сибирь занимает в сердце путешественника особое место. Сейчас фотограф готовит персональную выставку The World in Faces в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она будет посвящена Международному дню коренных народов мира.

AdMe.ru уже писал про его работы, но так как фотохудожник постоянно добавляет все новые и новые снимки, мы решили сделать еще одну статью, ведь его творчество действительно важно для мира. А в конце статьи вас ждет фото представительницы не исчезающего, но не менее прекрасного народа.

«Это портрет Арюны, молодой коренной бурятки из Сибири»

«Молодая коренная жительница из провинции Чимбу Папуа — Новой Гвинеи»

«Женщина-чукча и мужчина-чуванец. Сибирь»

«Женщины-чукчи из числа коренного населения перед своей ярангой на берегу Берингова моря, Чукотка»

«Молодая женщина из племени даасанах, Эфиопия»

«Молодая женщина из числа коренного народа долган. Арктическая часть Сибири»

«Коренная жительница Камчатки, Сибирь»

«Ительменская коренная жительница с полуострова Камчатка, Сибирь»

«Представитель народа какчикель (майя). Высокогорье Гватемалы»

«Мария и Аймка. Хакасы. Коренные народы Сибири»

«Портрет халхи, который я снял в Монголии»

«Мальчик вахи. Афганистан»

«Ладакхская женщина из далекой долины Нубра»

«Монгольская казашка в традиционном зимнем пальто»

«Алю Хоймумякович Чунанчар, принадлежит к коренной группе нганасан Арктики»

«Коренной нганасанский житель из арктической части Сибири в традиционной одежде»

«Женщина народа нивх. Берег Охотского моря. Дальний Восток. Сибирь»

«Это портрет Лизы — одной из последних представителей народа орочи (побережье Японского моря в Дальневосточном регионе Сибири)»

«Один из последних старейшин коренного народа сойотов»

«Молодая женщина-сойотка из отдаленного Окинского района Республики Бурятия, Сибирь»

«Мужчина из провинции Ист-Сепик Папуа — Новой Гвинеи»

«Старейшина племени из провинции Истерн-Хайлендс Папуа — Новой Гвинеи»

«Ульчская коренная жительница из Дальневосточного региона Сибири»

«Алтайская урянхайская девочка из провинции Ховд Западной Монголии»

«Молодой монах гелугпа. Долина Нубра»

«Портрет юной представительницы коренного населения юкагиров из Республики Саха (Якутия), самого холодного населенного региона мира»

«Коренные народы сибирских юпиков, отец и сын, на чукотском берегу Берингова моря, всего в нескольких километрах от острова Святого Лаврентия на Аляске»

Сам Александр Химушин

«В этой традиционной одежде чукотских оленеводов я определенно чувствую себя готовым к долгой сибирской зиме!»