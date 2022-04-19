15 двойных стандартов, от которых у современных родителей уже невольно дергаются оба глаза

Часто окружающие несправедливо относятся к людям, у которых есть дети. Например, считают, что папы априори делают все круто просто потому, что принимают участие в делах семейных. При этом от мам ждут идеальности во всем. Женщина, думающая исключительно о семье, правильная, а мужчина с той же позицией — слабак.

Мы в AdMe.ru вспомнили раздражающие двойные стандарты в отношении родителей, которые, увы, все еще очень распространены.

Почему-то считается, что сделать прическу ребенку — непосильная задача для мужчин, а женщины чуть ли не парикмахерские курсы должны окончить по умолчанию

Успешная карьера папы — гордость, мамы — стыд

Мамы обязаны делать все идеально, а папы априори молодцы

Парадоксально, но женщины в отношении других женщин часто ведут себя более надменно, чем в отношении мужчин

Папы, которые карьере предпочитают детей, сталкиваются с тотальным непониманием

Одни и те же действия мам и пап воспринимаются по-разному

Женщина с детскими покупками на кассе, даже без ребенка, напрягает многих в очереди. На мужчину с коляской даже с горой продуктов смотрят понимающе

Друзья не всегда понимают товарища, который предпочел дружеской посиделке день с ребенком. Уверены, мамы в таких ситуациях не оказываются

Сколько детей ни заводи, все равно найдется тот, кто будет осуждать

А еще найдутся вечно недовольные люди, которые почему-то считают себя экспертами в вопросах воспитания

Многие бабушки и дедушки тоже с двойными стандартами на «ты»

Периодически очень хочется попросить окружающих оставить свое мнение при себе

Мамы-одиночки воспринимаются иначе, чем папы, воспитывающие детей одни

Папы, которые отдаются воспитанию на 100 %, порой чувствуют себя белыми воронами. Мам в таких же ситуациях, как правило, хвалят

К женщинам, которые берут детей на работу, общество уже привыкло. А вот мужчины все еще сталкиваются с непониманием