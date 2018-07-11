15 доказательств, что без котов искусство было бы ужасно скучным
«За каждым великим человеком стоит его кот», — сказал как-то Эрнест Хемингуэй. Или Сальвадор Дали. Или они так не говорили, но могли бы сказать, потому что очень любили кошек. Как эти своенравные существа, которые на 50 % состоят из шерсти, а на 50 % — из высокомерия, сумели внушить нам любовь? Люди не только готовы простить им все за лапочки, но и посвящают им стихи, книги и картины. Так благодаря котикам и рождаются шедевры, и мы собрали вместе самые крутые работы художников-котолюбов.
AdMe.ru показывает произведения искусства, которые не появились бы, не будь рядом с нами когтистых-пушистых инопланетян.
Карл Калер. Любовники моей жены
Пьер Боннар. Белый кот
Геза Фараго. Женщина и кошка
Эндре Пеновак. Потягушки
Такеучи Сейхо. Полосатый кот
Камвей Фонг. Кот № 21
Сюй Синьци. Котята
Эльдар Закиров. Проект «Коты Эрмитажа»
Томаш Заченюк. Вход
Макото Мурамацу. Коробка
Елена Шумахер. Купание красного кота
Токухиро Каваи. Коронация
Мидори Ямада. Кошка, поймавшая птичку
Казуаки Хоритомо. Татуировка
А вот и версия Сальвадора Дали от художницы Светланы Петровой и ее кота Заратустры
Бонус: в Средневековье кошки были подозрительно похожи на людей
А какие шедевры мировой
живописи котописи нравятся вам?
Фото на превью bundyspooks/Tumblr