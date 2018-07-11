15 доказательств, что без котов искусство было бы ужасно скучным

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«За каждым великим человеком стоит его кот», — сказал как-то Эрнест Хемингуэй. Или Сальвадор Дали. Или они так не говорили, но могли бы сказать, потому что очень любили кошек. Как эти своенравные существа, которые на 50 % состоят из шерсти, а на 50 % — из высокомерия, сумели внушить нам любовь? Люди не только готовы простить им все за лапочки, но и посвящают им стихи, книги и картины. Так благодаря котикам и рождаются шедевры, и мы собрали вместе самые крутые работы художников-котолюбов.

AdMe.ru показывает произведения искусства, которые не появились бы, не будь рядом с нами когтистых-пушистых инопланетян.

Карл Калер. Любовники моей жены

Пьер Боннар. Белый кот

Геза Фараго. Женщина и кошка

Эндре Пеновак. Потягушки

Такеучи Сейхо. Полосатый кот

Камвей Фонг. Кот № 21

Сюй Синьци. Котята

Эльдар Закиров. Проект «Коты Эрмитажа»

Томаш Заченюк. Вход

Макото Мурамацу. Коробка

Елена Шумахер. Купание красного кота

Токухиро Каваи. Коронация

Мидори Ямада. Кошка, поймавшая птичку

Казуаки Хоритомо. Татуировка

А вот и версия Сальвадора Дали от художницы Светланы Петровой и ее кота Заратустры

Бонус: в Средневековье кошки были подозрительно похожи на людей

А какие шедевры мировой живописи котописи нравятся вам?