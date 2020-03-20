15 душевных книг, которые мгновенно переключат ваш внутренний тумблер с негатива на позитив
Что делать, если не хватает хороших впечатлений и вдохновения? Почему бы не нырнуть с головой в истории, которые заинтригуют, заставят сопереживать героям и развлекут, но при этом оставят долгое и приятное послевкусие.
Мы в AdMe.ru считаем, что с нежелательными эмоциями нужно бороться позитивом, а книги из нашей подборки легко его вызывают. Можно почувствовать умиление, веру, смех, слезы радости или сочувствия. И ощущение того, что все будет хорошо.
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Сара Эдисон Аллен
«Хранитель персиков»
Бывшая хулиганка школы Уилла Джексон, которая давно повзрослела и стала степенной дамой, получает приглашение на вечеринку от своей бывшей одноклассницы. Но вечеринка эта не совсем обычная. Ведь она будет проходить в старинном особняке, который некогда принадлежал семейству Уиллы, пока оно не разорилось. Есть ли там привидения? Какая семейная тайна скрыта в нем? От этой светлой книги о дружбе и искренности трудно оторваться. Она пробудит веру в людей даже у того, кого постигло разочарование.Купить
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Наринэ Абгарян
«Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения»
Четвертую часть из серии книг о приключениях Манюни легко можно читать, даже если вам незнакомы предыдущие три. Она тоже адресована взрослым, которые разучились смеяться до слез. Две девочки-подружки, грозная с виду бабушка, куча родственников и бесконечные казусные ситуации — все это напомнит читателю о его собственном беззаботном детстве. Смех, ностальгия и солнечные воспоминания обеспечены.Купить
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Джованни Моска
«Воспоминания о школе»
Молодой учитель приходит в школу в середине учебного года, чтобы взять на себя заботу об учениках. Но вот в чем беда: предыдущий педагог сбежал, сверкая пятками. Придется воспитать этих харизматичных чертят. Будем брать харизмой, чувством юмора и молниеносной реакцией.Купить
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Александра Поттер
«Мечтай осторожнее»
Легкомысленная Хизер получает в подарок от цыганки веточку вереска. И вот ее желания начинают исполняться как по волшебству. Престижная работа, долгожданные свидания — ей кажется, что она настоящий везунчик. Но чем дальше, тем сильнее девушку начинает тяготить такое положение дел, а что делать дальше, она не знает.Купить
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Эрик Сигал
«История любви»
Она — утонченный музыкант и бедная студентка. Он — «золотой мальчик», будущий юрист. Их судьбы, которые, казалось бы, предрешены, меняет любовь. Но любовь непростая. О том, что придется преодолеть данной паре, рассказывает эта сложная и совсем не сентиментальная история. Она держит в напряжении, вызывает грусть и вселяет надежду.Купить
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Стефан Цвейг
«Нетерпение сердца»
Обостренное чувство одиночества — только это испытывает Эдит, которая красива и богата, но прикована к инвалидной коляске и безответно влюблена. Ее возлюбленный — молодой лейтенант — испытывает к ней лишь сострадание. Как долго и какие преграды способно выдержать нетерпеливое женское сердце?Купить
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Джон Ирвинг
«Правила виноделов»
Молодой врач приезжает в крошечный провинциальный городок работать в приюте для сирот. И оказывается полностью погружен в мир женщин, брошенных ими детей и проблем, которые вырастают перед ним каждый день. Простые жизненные правила, обязательства и дела, которые нужно совершать, чтобы оставаться людьми, — поможет ли это все герою разобраться в себе и в мире?Купить
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Кейт Мортон
«Далекие часы»
Из письма, которое долго искало адресата, Эдит узнает о таинственном замке. В нем когда-то жила ее мать, которую приютили у себя три сестры. Замок окружен лесом, и его стены явно скрывают некие тайны. Как тут не отправиться в путешествие, чтобы их узнать? Ведь среди этих тайн есть и секрет матери.Купить
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Дэвид Николс
«Один день»
Эмма и Декстер совершенно случайно пересеклись на выпускном вечере. Мимолетное знакомство переросло в дружбу. У друзей есть ритуал: они встречаются в одном и том же месте в один и тот же день на протяжении уже 20 лет. Может, это любовь? Есть ли у них будущее? В конце романа на этот вопрос будет обязательно дан ответ.Купить
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Дебби Макомбер
«Магазинчик на Цветочной улице»
Лидии удалось победить тяжелую болезнь с помощью родных, друзей и любимого занятия. Она обожает вязать, и со временем ей удается открыть небольшой магазин пряжи и запустить курсы вязания. К ней приходят очень разные женщины, которых словно связывают между собой незримые нити, дающие им силы на то, чтобы что-то изменить в своей жизни. Чудесная история о поддержке, женской дружбе и силе энергии, которую люди способны дать друг другу.Купить
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Фрида Вигдорова
«Семейное счастье»
Саша встречает свою любовь и выходит замуж. Она буквально растворяется в семье, но тихое счастье прерывает война. Ей нужно научиться жить без мужа, справиться с тяготами военного времени и несмотря ни на что стать счастливой. В книге нет надуманных сюжетных линий и пафоса, а есть рассуждения о человеческих отношениях во всех их проявлениях.Купить
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Пелам Вудхаус
«Фамильная честь Вустеров»
Неповторимый английский юмор — главная ценность этой книги. Берти Вустер должен помочь своей тетушке-авантюристке осуществить преступный план по изъятию антикварной вещицы у одного неприятного судьи. Фамильная честь Вустеров под угрозой. Но верный Дживс, умница и эрудит, как обычно, находит выход из абсолютно тупиковой ситуации.Купить
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Мэри-Энн Шеффер, Энни Бэрроуз
«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»
Молодая писательница живет в послевоенном Лондоне и ищет сюжет для новой книги. О войне писать ей не хочется. Однажды она получает письмо с далекого острова, которое становится началом удивительной переписки с разными людьми. Ужас войны отступает перед чувством юмора и оптимизмом, а история заставляет плакать и смеяться, и иногда даже одновременно.Купить
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Джейн Остин
«Нортенгерское аббатство»
Самый озорной, юморной, ироничный и в то же время пронзительный роман Джейн Остин. Он повествует о юной Кэтрин, которая обожает готические романы, отличается легкомысленностью и наивностью. Но мужчина, который встречается ей на пути, ищет в женщине что-то большее, чем «милое» невежество и кокетство.Купить
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Кейт Мортон
«Забытый сад»
Накануне Первой мировой войны на причале была найдена маленькая рыжая девочка по имени Нелл. На корабль, пришедший из Англии, ее посадила загадочная дама, которую девочка знала под именем Сочинительница. Девчушку усыновляет добрая семья, а в день совершеннолетия отец рассказывает ей о том, как именно она попала к ним, ведь сама Нелл ничего не помнит. И девушка принимает решение раскрыть тайну своего происхождения.Купить
Читали какую-нибудь из этих книг? А какое произведение вы бы добавили к подборке?