15 душевных книг, которые мгновенно переключат ваш внутренний тумблер с негатива на позитив

Сара Эдисон Аллен «Хранитель персиков» Бывшая хулиганка школы Уилла Джексон, которая давно повзрослела и стала степенной дамой, получает приглашение на вечеринку от своей бывшей одноклассницы. Но вечеринка эта не совсем обычная. Ведь она будет проходить в старинном особняке, который некогда принадлежал семейству Уиллы, пока оно не разорилось. Есть ли там привидения? Какая семейная тайна скрыта в нем? От этой светлой книги о дружбе и искренности трудно оторваться. Она пробудит веру в людей даже у того, кого постигло разочарование. Купить