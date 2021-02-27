15+ девушек, которые «прокачали» свою внешность благодаря умелым рукам топ-визажиста
Всем женщинам хочется хорошо выглядеть. Известная красавица Софи Лорен считает: «Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива». И глядя на работы топ-визажиста Марии Калашниковой, понимаешь, что талантливый мастер не только рисует на лице что-то при помощи косметики, но и вселяет уверенность в своей неотразимости. Причем макияж не похож на театральный грим.
Женская половина AdMe.ru уже взяла несколько рекомендаций на вооружение. Кстати, вы заметили, как сильно меняется взгляд моделей до и после преображения?
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Бонус: Мария Калашникова решила показать свою трансформацию
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