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15+ девушек, которые «прокачали» свою внешность благодаря умелым рукам топ-визажиста

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Всем женщинам хочется хорошо выглядеть. Известная красавица Софи Лорен считает: «Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива». И глядя на работы топ-визажиста Марии Калашниковой, понимаешь, что талантливый мастер не только рисует на лице что-то при помощи косметики, но и вселяет уверенность в своей неотразимости. Причем макияж не похож на театральный грим.

Женская половина AdMe.ru уже взяла несколько рекомендаций на вооружение. Кстати, вы заметили, как сильно меняется взгляд моделей до и после преображения?

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Бонус: Мария Калашникова решила показать свою трансформацию

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