15+ девушек, которые «прокачали» свою внешность благодаря умелым рукам топ-визажиста

Всем женщинам хочется хорошо выглядеть. Известная красавица Софи Лорен считает: «Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива». И глядя на работы топ-визажиста Марии Калашниковой, понимаешь, что талантливый мастер не только рисует на лице что-то при помощи косметики, но и вселяет уверенность в своей неотразимости. Причем макияж не похож на театральный грим.