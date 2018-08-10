15 дерзких комиксов от художника, для которого нет запретных тем

«Бензиновые пары» — дерзкие комиксы, которые анонимный художник начал публиковать в одноименном паблике во «ВКонтакте» всего несколько месяцев назад. За это время фанатами его «высокотоксичных» (именно так сам автор описывает свои рисунки) творений стали тысячи людей. Это не странно: микс из черного юмора, сарказма, злободневных тем, интересного стиля работ и ярких персонажей — то что нужно, чтобы запомниться и выделиться из ряда подобных комиксов.

Мы в AdMe.ru оценили «Бензиновые пары», поэтому решили показать лучшие из этих комиксов и вам.

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А вам встречались в последнее время какие-то крутые комиксы? Поделитесь с нами в комментариях. Мы очень любим знакомиться с новыми талантливыми художниками!

11 На склад!
1 Комментарии
  • 10 августа 2018
  • 1
  • 7385

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