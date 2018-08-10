15 дерзких комиксов от художника, для которого нет запретных тем

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Бензиновые пары» — дерзкие комиксы, которые анонимный художник начал публиковать в одноименном паблике во «ВКонтакте» всего несколько месяцев назад. За это время фанатами его «высокотоксичных» (именно так сам автор описывает свои рисунки) творений стали тысячи людей. Это не странно: микс из черного юмора, сарказма, злободневных тем, интересного стиля работ и ярких персонажей — то что нужно, чтобы запомниться и выделиться из ряда подобных комиксов.