15+ дерзких дизайнеров, которые порвали все шаблоны и устроили модные показы в совершенно неожиданных местах

При словах «модный показ» в голове тут же рождается картинка роскошного подиума в гламурной обстановке. Однако мода давно уже вышла за рамки искусства и стала диктовать свои правила. Поэтому часто дизайнеры выбирают для своих показов весьма оригинальные места, от пустыни до мусорной свалки, чтобы удивить искушенных зрителей и привлечь как можно больше внимания к своим коллекциям. Да, иногда это просто эпатаж, но порой за всей этой вычурностью скрывается глубокий смысл.

Посмотрев на все эти нестандартные показы мод, мы в AdMe.ru лишний раз убедились, что для творческого полета мысли нет границ. А в конце мы приготовили любопытный бонус, который, возможно, вскоре перевернет весь мир моды.

1. Показ Pierre Cardin в пустыне

В 2007 году в китайской пустыне Дуньхуан высадился настоящий модный десант во главе с модельером Пьером Карденом. Он решил провести показ именно в том месте, где много веков назад проходил Великий шелковый путь. Подиум и места для зрителей были сооружены прямо поверх песчаных дюн, а единственным источником света было солнце.

2. Показ Fendi в фонтане Треви

В 2016 году в благодарность за финансирование реставрационных работ и в честь 90-летия модного дома Fendi власти Италии разрешили модному дому провести показ в центре Рима. Тогда подиум был возведен прямо над знаменитым фонтаном Треви, а модели дефилировали по прозрачному полу, и создавалось впечатление, что они ходят по воде.

3. Модный показ Cosmopolitan в аквариуме

В 2008 году в рамках мероприятия «30 дней моды и красоты» в австралийском Сиднее состоялся первый в истории моды показ под водой. В историческом центре города был установлен огромный 10-метровый аквариум с водой, нагретой до 23 °C, в котором развернулось настоящее представление. В показе участвовали 9 моделей, среди которых также были известные австралийские актеры и телеведущие. Так же, как и на обычных модных показах, их главной задачей было красиво позировать и демонстрировать одежду собравшимся на площади зрителям.

4. Показ Gucci в Вестминстерском аббатстве

В 2016 году дизайнеру Gucci Алессандро Микеле удалось провести первое за тысячелетнюю историю Вестминстерского аббатства модное шоу. По его словам, он всегда был «одержим прошлым и настоящим британской культуры». При этом многие сочли, что собор, где были коронованы практически все короли и королевы Англии, а также захоронены останки Исаака Ньютона и Елизаветы I, не совсем подходящее место для шоу. Так или иначе, показ был согласован «с любезного дозволения Декана и Главы Вестминстера».

5. Показ Chanel в супермаркете

Модельер Карл Лагерфельд в 2014 году решил сделать акцент на «доступности» и «простоте» коллекции, и поэтому подиум был организован среди торговых рядов супермаркета.

Тем самым дизайнер решил подчеркнуть, что марка Chanel становится ближе к народу и готова выйти за пределы прет-а-порте.

6. Показ Louis Vuitton в музее Михо

Louis Vuitton в 2018 году тоже вышел из привычных рамок и устроил показ в небольшом японском горном городке Сигараки на территории художественного музея Михо. Подиум был организован в тоннеле, прорубленном сквозь гору. Модели проходили по тоннелю, затем дефилировали по подвесному мосту и возвращались к гостям в мраморный зал.

7. Показ Chanel в библиотеке

В прошлом году в рамках Парижской недели высокой моды модный дом Chanel представил публике новый образ современной интеллектуалки.

Для реализации данной идеи в качестве подиума была выбрана большая круглая библиотека в Гран-Пале.

8. Показ Marc Jacobs на эскалаторе

В 2012 году дизайнер Марк Джейкобс вывел моделей не на подиум, а на эскалатор. Во время показа девушки несколько раз съезжали вниз и поднимались обратно. Этой идее модельер был обязан французскому художнику-концептуалисту Даниелю Бюрену. Тогда это решение произвело настоящий фурор в среде модных критиков.

9. Показ Jacquemus на лавандовом поле

В прошлом году свой юбилейный показ бренд Jacquemus провел на юге Франции, в лавандовых полях Валансоля, в центре Прованса. Вместо подиума между кустами лаванды была постелена дорожка ярко-розового цвета, по которой дефилировали модели. Скорее всего, такое необычное место было выбрано потому, что сам дизайнер Симон Порт Жакмюс вырос неподалеку, в городке Мальмор, и эстетика ароматных полей была близка ему с детства.

10. Показ Gucci в операционной

И снова дизайнер бренда Алессандро Микеле произвел фурор в мире моды, когда в 2018 году устроил шоу в помещении, которое было спроектировано как операционная. В середине зала стоял операционный стол, на потолке висели специальные лампы, а модели ходили под музыку, которая имитировала сердцебиение. Алессандро объяснил свою идею тем, что дизайнер во время работы сталкивается с физической и эмоциональной хирургией, в которой требуется «препарирование, сборка и эксперимент, не отходя от операционного стола».

11. Показ Fendi на Великой Китайской стене

В 2007 году дом моды Fendi и Карл Лагерфельд провели поистине феерический показ на одном из пролетов Великой Китайской стены. В шоу участвовали 88 моделей, которые дефилировали по 88-метровому подиуму. Дело в том, что именно это число в китайской культуре символизирует процветание.

12. Показ Cavalera на свалке

Бразильский модный дом Cavalera в 2013 году решил привлечь внимание к проблемам экологии и окружающей среды и провел свой показ на одной из свалок в Сан-Паулу.

13. Показ Chanel на улицах Гаваны

В 2016 году в столице Кубы прошел первый показ модного дома Chanel. На несколько часов центральная улица Гаваны, бульвар Пасео-дель-Прадо, превратилась в подиум. Это шоу было приурочено к месяцу французской культуры на «острове свободы».

Гостями мероприятия стали актриса Тильда Суинтон, актер Вин Дизель и супермодель Жизель Бюндхен.

14. Показ Moncler на катке

Бренд Moncler Grenoble в 2012 году решил представить свою осенне-зимнюю коллекцию на катке в Центральном парке Нью-Йорка. В модном шоу была задействована команда по синхронному катанию на коньках. Помимо демонстрации новинок модели также откатали специальную программу.

15. Показ Chanel в бассейне

Очередной модный эпатаж от Chanel и Карла Лагерфельда — демонстрация круизной коллекции в 2008 году в Майами. Подиум был выстроен вдоль бассейна, а часть шоу проходила в воде.

Для демонстрации своих круизных коллекций Chanel из года в год выбирает наиболее посещаемые и популярные города мира: Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сен-Тропе.

16. Показ Chanel в аэропорту

Годом ранее модный дом Chanel представлял свою круизную коллекцию в аэропорту Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Тогда подиум был сооружен на взлетно-посадочной полосе, где стоял самолет с логотипом бренда и надписью Chanel Line.

17. Показы Berlin Fashion Week в метро

Создатели Berlin Fashion Week с 2005 года объединяют молодых и дерзких дизайнеров. В 2012 году они решили отличиться и устроили шоу прямо в немецкой подземке. Причем показ проходил не на платформе, а непосредственно в движущемся вагоне.

Бонус: сегодня модные дома научились обходиться без моделей

Кажется, в 2020 году модные дома и дизайнеры вышли на новый уровень и теперь смогут и вовсе обходиться без моделей. Так, совсем недавно американский бренд Hanifa представил свой первый 3D-показ, где одежда самостоятельно «дефилировала» по подиуму.