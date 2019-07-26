15 романтических картин испанского художника, который умеет рисовать украденный момент интимности

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Современный художник Висенте Ромеро Редондо живет в Мадриде, и вся его жизнь связана с живописью. Слава о нем уже распространилась по всему миру благодаря его умению передавать игру света на своих полотнах. Как говорит сам Висенте, на своих картинах он стремится изобразить иллюзию удивления, украденный момент интимности.

Редакция AdMe.ru заинтересовалась жизнью художника и его творчеством. Надеемся, он понравится и вам.

От карикатур к чувственной живописи

Висенте родился в Мадриде в 1956 году. Уже с детства он с интересом рисовал шаржи на знакомых. Образование же получил в Высшей школе искусств, в которой, к слову, учился Сальвадор Дали. С отличием окончив учебное заведение, он работал обычным уличным художником, считая, что это очень действенный метод развития профессионализма. До 90-х годов Висенте писал портреты жителей Испании и близлежащих островов, а после вместе с супругой переехал в Коста-Браву. И там начался абсолютно новый период его творчества, полного живости, чувственности и необыкновенного изящества, которых в большом городе художнику никак не удавалось достичь.

Висенте — отличный фотограф и преподаватель

Слава о Редондо распространилась по всему миру. О нем говорят как о человеке, вдохнувшем новую жизнь в современную живопись. Его картины видели уже почти во всех странах, и художника приглашают на различные выставки и прочие мероприятия. Висенте пишет много портретов на заказ, но к каждому из них он подходит как к настоящему произведению искусства. Кроме того, Редондо не только талантливый художник, но и отличный фотограф, который рисует свои картины с фотографий. Он тщательно подходит к выбору места, освещения и образов для своих произведений.

Игра света и образ женщины в его творчестве

Муза Висенте — женская натура, потому практически на всех его картинах предстают женщины в разных проявлениях, такие, какими он видит их сам и какими хочет показать окружающим. Предлагаем и вам насладиться творчеством этого художника.

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А какие чувства вызывают у вас картины Висенте Редондо? Хотели бы, чтобы он вас нарисовал? Поделитесь в комментариях.