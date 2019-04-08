15 чемпионских титулов, которые еще нужно заслужить. Посмотрите, возможно, одна из наград ваша
Очень жаль, что, когда все вокруг становятся чемпионами или мастерами спорта, кое-кому не достается даже банальной медальки. Ведь все мы заслуживаем черного пояса и ордена, но в своем «жизненном» виде спорта: к примеру, за профессиональную игру на нервах или за систематические тщательно спланированные опоздания.
Мы в AdMe.ru решили исправить эту ситуацию и раздать награды, которые мы заслуживаем уже не один год.
1. Обладатель черного пояса по сарказму
2. Лауреат премии рукожопов
3. Доцент кафедры неловких ситуаций
4. 2-кратный чемпион по вольной борьбе с тяжелым весом
5. Доктор жизненных наук
6. Заслуженный тренер по невозможным действиям
7. Мастер ляпать невпопад
8. Обладатель приза кошачьих симпатий
9. Профессиональный игрок на нервах
10. Чемпион мира по перепадам настроения
11. Великий магистр ордена йоги
12. Мастер спорта по покупке всякой ненужной фигни
13. КМС по опозданиям
14. 1-й разряд по забыванию важных вещей дома
15. Золотой призер по бессоннице
Вы нашли свой титул? А каких наград здесь не хватает?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru