15 чемпионских титулов, которые еще нужно заслужить. Посмотрите, возможно, одна из наград ваша

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Очень жаль, что, когда все вокруг становятся чемпионами или мастерами спорта, кое-кому не достается даже банальной медальки. Ведь все мы заслуживаем черного пояса и ордена, но в своем «жизненном» виде спорта: к примеру, за профессиональную игру на нервах или за систематические тщательно спланированные опоздания.