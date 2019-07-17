14 знаменитых художников, чьи картины резко изменились всего за десятилетие

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У каждого талантливого художника есть свой фирменный почерк, узнаваемый стиль, который оттачивается десятилетиями. Но это не значит, что всю жизнь они рисуют лишь в одной манере. Живописцы экспериментируют, периодически испытывают на себе влияние других мастеров, проходят через несколько творческих периодов. Например, первые полотна родоначальника кубизма Пабло Пикассо имели максимальное сходство с оригиналом, и уже потом люди на его картинах стали превращаться в геометрические фигуры.

AdMe.ru решил сравнить картины великих мастеров, которые появились с разницей в 10 лет. Оказалось, их работы могут так сильно отличаться, что и не скажешь, что они созданы одним человеком.

Казимир Малевич

Известный во всем мире художник пробовал работать практически во всех модернистских стилях своего времени. Из каждого направления он брал что-то на вооружение и шел дальше, пытаясь создать нечто новое, уникальное. В 1913 году Малевич, оформляя футуристическую оперу, нарисовал на заднике декорации черный квадрат, который должен был символизировать победу человека над природой, победу рассудочного над спонтанным. Несмотря на то что картину никто не заметил, через 2 года он снова представил ее, на этот раз на выставке в Петрограде. «Черный квадрат» мгновенно стал сенсацией и разделил жизнь художника на «до» и «после».

Энди Уорхол

О высоком искусстве у Энди было свое представление: он считал, что оно должно быть доступно и понятно всем. Добившись популярности как иллюстратор, Уорхол начал рисовать бутылки Coca-Cola, долларовые банкноты, а затем выпустил целый цикл произведений с изображением консервных банок супа Campbell, которые впоследствии стали его визитной карточкой. Через 2 года прошла выставка лучших работ художника и его причислили к мастерам поп-арта.

Пабло Пикассо

Пикассо оставил после себя огромное количество полотен, и некоторые из них входят в список самых дорогих картин мира. Первые работы мастера имели максимальное сходство с оригиналом. Впоследствии, после увлечения африканской скульптурой, Пикассо пришел к новому жанру — кубизму. Он стал упрощать очертания образов и предметов, а потом и вовсе превратил их в геометрические блоки. Как сказал сам художник: «Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу».

Джексон Поллок

Если на ранних полотнах Поллока еще можно увидеть человеческие фигуры или изображения животных, природы, то после его знакомства с Пабло Пикассо работы Джексона становятся все более и более символическими. После Второй мировой войны художнику захотелось найти новый способ выражения своих эмоций и описания действительности. Для изображения своего видения мира он начал использовать им же изобретенную технику разбрызгивания краски. Этот метод не предполагал случайных форм, художник точно знал, где именно должно появиться то или иное пятно.

Рене Магритт

Как и многие коллеги по цеху, с воем творчестве Магритт прошел несколько периодов, во время которых менял цветовую гамму и общую стилистику картин. В военные годы, в «период Ренуара», его работы были наполнены яркими, солнечными цветами: так он хотел вселить в людей надежду на лучшее. В послевоенный период — время окончательного формирования его стиля — краски на полотнах художника стали гораздо более мрачными. Главным героем его работ стал человек в котелке: он либо повернут спиной к зрителю, либо его лицо закрыто. Считается, что все это автопортреты самого художника.

Сальвадор Дали

Прежде чем работы Сальвадора Дали приобрели легкий налет безумия, король сюрреализма много лет обучался традиционной живописи и долго оттачивал свое мастерство именно в этом стиле. В 1929 году он стал членом общества сюрреалистов, и в каком бы направлении он впоследствии ни работал, этот стиль так или иначе проявлялся почти на всех его картинах. Именно он позволял художнику точно передать неуловимое: свою мысль, эмоцию, сон или страх.

Жоан Миро

Увлекаясь разными течениями европейского искусства, Миро старался сохранить свою особую манеру. На раннее его творчество заметно повлиял кубизм: в картинах того периода преобладает геометричность форм. В конце 20-х годов в его творчестве наступает этап сюрреализма. Он отказывается от привычных методов живописи и создает мир странных существ. Художник начинает объединять вымысел и реальность и говорить языком геометрических фигур, имеющим символическое и даже мистическое значение.

Василий Кандинский

Сначала великий живописец стремился запечатлеть объект таким, какой он есть в реальной жизни. Но однажды вечером Кандинский увидел прислоненную к двери мастерской картину и был поражен фантастическим сочетанием красок. Когда до него дошло, что это его собственная перевернутая вверх ногами работа, он понял: важно не то, что изображено, а то, какие эмоции изображенное вызывает у зрителя. Так в его творчестве начался период абстрактной живописи. Со временем он даже вывел собственную теорию об эмоциях, которые обозначает каждый цвет.

Марк Шагал

Ранние картины художника были написаны в кубической манере, но уже тогда критики отмечали, что его работы отличаются от работ других кубистов. После встречи с Беллой Розенфельд, своей будущей женой, на первый план его картин выходит тема испепеляющей любви к ней, появляются символы иудаизма. Со временем манера рисования Шагала становится все раскованнее и мягче. Элементы на полотнах будто парят и складываются в цветные видения.

Отто Дикс

Немецкий художник-авангардист считался самым жестоким сатириком эпохи между двумя мировыми войнами. Сам же автор называл себя реалистом. До войны Дикс вдохновлялся природой, Библией, Гете и Ницше, что и нашло отражение на его полотнах. 1920-е годы — время оглушительного успеха Отто. Он становится популярным портретистом. Несмотря на беспощадность его работ, многие стремились заказать у него свое гротескное изображение.

Амедео Модильяни

Всю жизнь единственным источником образа для Модильяни был человек. В первую очередь автор пытался передать на своих картинах душу человека, поэтому писал только тех людей, с чьими судьбами был хорошо знаком. Знакомство со скульптором Константином Бранкузи и увлечение африканской скульптурой оказало огромное влияние на окончательное оформление художественного стиля Амедео. Лица на полотнах художника стали менять свою форму и приобрели грубоватые, но выразительные линии.

Пит Мондриан

Если сравнить работы раннего и «классического» Мондриана, покажется, будто их создавали два разных человека. Первые картины художника вполне натуралистичны, но этот период продлился недолго. В 1911 году он знакомится с кубистами и постепенно начинает создавать композиции на основе горизонтальных и вертикальных линий, с помощью чего надеется достичь более ясного изображения «чистой реальности». Все его работы этого времени посвящены одной цели — поиску тайного знания, которое даст ему ясное понимание окружающего мира.

Анри Матисс

Становление мастера прошло под эгидой импрессионизма, но в этом направлении Матисс не задержался. Он решил, что цвету стоит дать главную роль, а мелкие детали можно и отбросить. Его первая картина, выполненная в этом стиле, наделала много шума. Знакомство с Пабло Пикассо заметно повлияло на следующие картины Анри, в которых стал преобладать кубизм, геометричность. После вдохновляющей поездки в Марокко на полотнах художника появляются яркие фигурные композиции, а краски резко контрастируют друг с другом.

Эдвард Мунк

Если первые полотна Мунка выдержаны в реалистическом духе, то позднее он скорее сосредотачивается на том, как выразить свое впечатление и передать эмоции, чем на техничности и точности. С 1880 года окончательно оформляется фирменный «экспрессионистский» стиль Мунка: упрощенные формы, символичные сюжеты, выразительные линии.