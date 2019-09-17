14 законов жизни, которые работают с каждым из нас
Бывают такие ситуации, когда все складывается не так, как хотелось бы. И когда одно и то же повторяется с завидным постоянством, мы начинаем называть такие моменты «законами подлости». Как они работают с каждым из нас, непонятно, но факт остается фактом: с ними не поспоришь.
AdMe.ru вспомнил 14 законов жизни, но этот список можно еще долго продолжать, поэтому после ждем ваши комментарии прочтения статьи.
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А какой закон жизни работает с вами постоянно?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru