14 всем знакомых ситуаций, которые ставят жирную точку даже на хорошо спланированном дне

Некоторые пустяковые проблемы со стороны вызывают лишь желание иронично улыбнуться, мол, все мы в таких ситуациях бывали. А вот когда эта беда настигнет тебя, то невольно думаешь: «Ну почему я?!» Вот такое мышление все и портит.

AdMe.ru нарисовал всем знакомые ситуации, которые изрядно бесят. Когда они в очередной раз произойдут, то просто вспомните, как незначительно это выглядит со стороны.

Выходишь как попало в магазин — ничего же не случится

Нельзя же просто взять и устроиться удобно, ничего не забыв

Прикусываешь щеку, и она опухает так, что сама лезет под зубы, — спасибо эволюции

Когда кто-то решил понаблюдать за твоей работой

Маленький прыщик, из-за которого краснеет вся щека

Будильник безжалостно обрывает твой приятный сон

Никогда не знаешь, чего ждать от этих крышек к кофе

Не привела себя в порядок, и кажется, что кому-то есть до этого дело

Кошка выбрала самое подходящее время, чтобы заняться своими делами

Мизинчики созданы для того, чтобы мы ударялись ими и страдали

«Потом точно сделаю!»

Когда не все могут понять твою радость

Стрелки на колготках иногда лучше вообще не трогать

«Нам нужно поговорить»