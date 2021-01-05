14 всем знакомых ситуаций, которые ставят жирную точку даже на хорошо спланированном дне
Некоторые пустяковые проблемы со стороны вызывают лишь желание иронично улыбнуться, мол, все мы в таких ситуациях бывали. А вот когда эта беда настигнет тебя, то невольно думаешь: «Ну почему я?!» Вот такое мышление все и портит.
AdMe.ru нарисовал всем знакомые ситуации, которые изрядно бесят. Когда они в очередной раз произойдут, то просто вспомните, как незначительно это выглядит со стороны.
Выходишь как попало в магазин — ничего же не случится
Нельзя же просто взять и устроиться удобно, ничего не забыв
Прикусываешь щеку, и она опухает так, что сама лезет под зубы, — спасибо эволюции
Когда кто-то решил понаблюдать за твоей работой
Маленький прыщик, из-за которого краснеет вся щека
Будильник безжалостно обрывает твой приятный сон
Никогда не знаешь, чего ждать от этих крышек к кофе
Не привела себя в порядок, и кажется, что кому-то есть до этого дело
Кошка выбрала самое подходящее время, чтобы заняться своими делами
Мизинчики созданы для того, чтобы мы ударялись ими и страдали
«Потом точно сделаю!»
Когда не все могут понять твою радость
Стрелки на колготках иногда лучше вообще не трогать
«Нам нужно поговорить»
Какие из этих ситуаций вас особенно бесят? Чего еще не хватает в списке?