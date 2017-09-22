14 комиксов о том, что мы все делаем со своими питомцами

Мы в редакции AdMe.ru обожаем четверолапых усатых и хвостатых. Это ведь большое счастье — иметь такого друга, который любит тебя безусловной любовью.

В этих комиксах мы решили показать забавные ситуации, в которых каждый хозяин узнает себя.

1. Жертвуем своим удобством ради комфорта любимца

2. Храним все 1 358 фотографий с его вчерашней прогулки

3. Хотя бы раз в жизни выворачивали ему уши

4. И пытались примерить на него очки

6. Не знаю человека, который бы ни разу не совал палец в рот своему зверю, когда он зевает

7. Всех немного обижает, когда любимчик выражает свои чувства к кому-то кроме нас

8. А ведь мы чувствуем их боль

9. И даже терпим, когда они обдают нас своим амбре

10. Используем их как подушку. Но понарошку, чтобы не раздавить маленький животик

11. Если они делают что-то необычное, тут же зовем родню, чтобы посмотрели на это чудо

12. Хотя бы раз показывали им себя в зеркале

13. Прикидываемся мертвым, чтобы посмотреть, как сильно они нас любят

14. И наконец, обожаем их так, что аж раздавить хочется

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

81 На склад!
53 Комментарии
  • 22 сентября 2017
  • 53
  • 44634

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!