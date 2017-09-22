14 комиксов о том, что мы все делаем со своими питомцами
Мы в редакции AdMe.ru обожаем четверолапых усатых и хвостатых. Это ведь большое счастье — иметь такого друга, который любит тебя безусловной любовью.
В этих комиксах мы решили показать забавные ситуации, в которых каждый хозяин узнает себя.
1. Жертвуем своим удобством ради комфорта любимца
2. Храним все 1 358 фотографий с его вчерашней прогулки
3. Хотя бы раз в жизни выворачивали ему уши
4. И пытались примерить на него очки
6. Не знаю человека, который бы ни разу не совал палец в рот своему зверю, когда он зевает
7. Всех немного обижает, когда любимчик выражает свои чувства к кому-то кроме нас
8. А ведь мы чувствуем их боль
9. И даже терпим, когда они обдают нас своим амбре
10. Используем их как подушку. Но понарошку, чтобы не раздавить маленький животик
11. Если они делают что-то необычное, тут же зовем родню, чтобы посмотрели на это чудо
12. Хотя бы раз показывали им себя в зеркале
13. Прикидываемся мертвым, чтобы посмотреть, как сильно они нас любят
14. И наконец, обожаем их так, что аж раздавить хочется
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru