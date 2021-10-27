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14 великих деятелей прошлого, которые на обычных портретах выглядят совсем не так, как на парадных

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Почти во всех школьных кабинетах литературы, истории или биологии, висят портреты великих деятелей прошлого. И именно эти образы навсегда остаются в нашей памяти. А ведь еще существуют менее популярные изображения этих личностей, и порой на них человека не так легко и узнать. Сами поглядите, например, на Чехова или Дарвина.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят деятели прошлого на «официальных» портретах (в коллажах на фото слева) и менее известных (справа).

Петр I Великий

Наполеон I Бонапарт

Уильям Шекспир

Александр Пушкин

Исаак Ньютон

Мария-Антуанетта

Джонатан Свифт

Александр Суворов

Карл XII

Жан-Батист Мольер

Людвиг ван Бетховен

Фридерик Шопен

Чарлз Дарвин

Антон Чехов

Портреты какого деятеля вы сравнивали дольше всего?

Фото на превью Portrait of Alexander Pushkin / Orest Kiprensky / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, Fine Art Images / Image State / East News
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