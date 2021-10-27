14 великих деятелей прошлого, которые на обычных портретах выглядят совсем не так, как на парадных
Почти во всех школьных кабинетах литературы, истории или биологии, висят портреты великих деятелей прошлого. И именно эти образы навсегда остаются в нашей памяти. А ведь еще существуют менее популярные изображения этих личностей, и порой на них человека не так легко и узнать. Сами поглядите, например, на Чехова или Дарвина.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят деятели прошлого на «официальных» портретах (в коллажах на фото слева) и менее известных (справа).
Петр I Великий
Наполеон I Бонапарт
Уильям Шекспир
Александр Пушкин
Исаак Ньютон
Мария-Антуанетта
Джонатан Свифт
Александр Суворов
Карл XII
Жан-Батист Мольер
Людвиг ван Бетховен
Фридерик Шопен
Чарлз Дарвин
Антон Чехов
Портреты какого деятеля вы сравнивали дольше всего?
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