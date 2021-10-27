14 великих деятелей прошлого, которые на обычных портретах выглядят совсем не так, как на парадных

Почти во всех школьных кабинетах литературы, истории или биологии, висят портреты великих деятелей прошлого. И именно эти образы навсегда остаются в нашей памяти. А ведь еще существуют менее популярные изображения этих личностей, и порой на них человека не так легко и узнать. Сами поглядите, например, на Чехова или Дарвина.