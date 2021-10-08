14 неловких ситуаций, которые могут произойти с каждым. И стыдиться здесь нечего

Каждый человек хотя бы раз попадал в неловкую ситуацию. Такую, когда чувствуешь себя дураком набитым и готов сгореть со стыда. У некоторых сокрушительных провалов, которые с нами случаются, есть вполне научные объяснения. К примеру, ученые поняли, почему мы порой забываем нужное слово или пытаемся постирать носки в посудомойке.

Мы в AdMe.ru думаем, что чувство неловкости усложняет жизнь и поэтому не стоит переживать из-за неприятных ситуаций. Предлагаем посмотреть нашу подборку и вспомнить, что из этого случалось с вами.

1.

Иногда мы никак не можем подобрать нужное слово: оно вертится на языке, но мы все время его упускаем. Помните, как в рассказе Чехова «Лошадиная фамилия» герой отчаянно пытался вспомнить фамилию Овсов? Это явление называется прескевю, и оно было описано в научной литературе более 100 лет назад. По одной из версий, варианты, которые приходят на ум раньше искомого, блокируют в памяти подходящее слово. Выражение «на кончике языка» есть у разных народов мира. В Корее, например, говорят «искрится на кончике языка».

2.

Случалось ли с вами такое, что вы вышли из дома, добрались до работы, а дороги не помните? Все просто: ваш мозг какое-то время работал в режиме «автопилота». В 1990-х годах нейробиологи открыли сеть пассивного режима работы мозга (default mode network). Оказывается, мы завязываем шнурки и ведем автомобиль по знакомой дороге не задумываясь. Интересно, что в таком режиме мы делаем вещи даже быстрее и эффективнее. Вероятно, электрочайник на плиту тоже ставит «автопилот».

3.

Бывает, мы пытаемся соврать и прогораем. Был проведен такой эксперимент: добровольцы отвечали на вопросы викторины, за правильный ответ им давали деньги. Когда ведущий отлучался, подставной участник предлагал подглядеть ответы. Некоторые соглашались на это. После игры настоящие следователи проводили допрос, чтобы вычислить тех, кто сжульничал. Они использовали простой трюк: в начале разговора спрашивали студентов, насколько те честны. После этого вопроса жуликам было трудно притворяться, что они не лгут, и их легко вычисляли. А еще ложь вызывает чувство вины, так что говорить неправду не так-то просто.

4.

Иногда где-нибудь в магазине или театре — в общем, месте, где много людей и зеркал, — мы не узнаем свое отражение. И это происходит не только тогда, когда мы видим себя в новой одежде, с нетипичной прической или макияжем. Оказывается, есть исследования, утверждающие, что непривлекательные люди считают себя симпатичнее, чем они есть на самом деле, а красивые недооценивают свою внешность. Получается, и те и другие не видят себя настоящих.

5.

Бывает, что витрины или двери в торговых центрах намывают так хорошо, что люди просто не видят стекло и врезаются в него. Некоторые делятся случившимся в соцсетях. В общем, если с вами такое происходило, вы не одиноки. Даже братья наши меньшие попадали в подобные ситуации. Один пользователь твиттера видел, как сокол врезался в окно, но потом очухался и улетел.

6.

Мы не нашли научных исследований о том, почему людям становится неловко, если они обознались. Но обнаружили интересную гипотезу: с незнакомцами мы ведем себя отстраненно-вежливо, соблюдая личные границы, а на друга можем налететь с объятьями и поцелуями. То есть человек приоткрывает себя настоящего с теми, кого знает. А когда невольным получателем его объятий и душевной открытости становится незнакомец, появляется неприятное чувство, будто без одежды по улице прошелся.

7.

Почему ваш живот «разговаривает», может сказать только врач. Весьма распространенная причина бурчания — воздух, который попадает в ЖКТ, когда вы беседуете за едой. Так что поговорка «Когда я ем, я глух и нем» весьма актуальна.

8.

Редко когда на коллективных фотографиях все получаются идеально. В момент, когда «вылетает птичка», кто-то да моргнет. Конечно, в инстаграм подружка выложит ту фотку, на которой хорошо получилась именно она. И всегда обидно быть моргнувшим «счастливчиком».

9.

Мы снова возвращаемся к человеческому «автопилоту». Пытались ли вы когда-нибудь постирать носки в посудомойке или сделать что-то такое же странное? Вероятно, вы перетрудились и вам следует отдохнуть. Мозгу это необходимо. Эндрю Смарт даже написал целую книгу о пользе человеческой лени, где объяснил это.

10.

Когда вы в следующий раз поедете в автобусе, обратите внимание, сколько человек в нем будет сидеть уткнувшись в телефон. А некоторые даже дорогу переходят, не отрываясь от экрана мобильного. Ничем хорошим это, конечно, не заканчивается.

11.

Некоторые кинотеатры закрыли старые кассы, и теперь билеты в них продаются там же, где и попкорн. Несмотря на таблички, люди по старинке пытаются выстоять очередь к закрытому окошку. Почему? Мозг любит шаблоны: так он экономит энергию. Поэтому люди и предпочитают привычные вещи.

12.

Какое счастье, что в современных поездах появились таблички, показывающие, когда туалет свободен. А вот раньше случались казусы: было непонятно, есть внутри кто-то или нет. Ну дернешь ты ручку (а сильно дергать нельзя: вдруг сломаешь защелку) и увидишь то, что не планировал, — что тогда? Поэтому и скапливались очереди перед просто плотно закрытой дверью.

13.

В медучреждениях сейчас все поголовно носят бахилы. Хоть они шуршат и скользят, к ним привыкаешь и перестаешь их замечать. Возможно, когда-нибудь лауреаты Шнобелевской премии проведут исследование о том, сколько людей забывает снять бахилы при выходе из больницы.

14.

Наверное, каждый хоть раз в жизни по ошибке заходил не в тот туалет. Это меганеловко. А еще в мире действует какой-то закон подлости, также достойный шнобелевских исследований: вот почему, если ты выглядишь неказисто, тебя обязательно кто-то увидит? Стоит раз в год выйти с немытой головой — встретишь кучу бывших одноклассников.