14 работ талантливого визажиста, которую можно назвать настоящей волшебницей

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Визажисту Гоар Аветисян 25 лет, но она уже успела завоевать популярность. В ее руки мечтают попасть множество девушек, ведь преображения ее клиенток просто потрясают. В инстаграме на Гоар подписано около 6 млн человек, а ее посты собирают тысячи лайков. Девушка постоянно проводит мастер-классы и обучает своих последователей хитростям макияжа в собственной школе-студии.

AdMe.ru собрал одни из последних работ этого визажиста и предлагает вам с головой погрузиться в ее творчество.

Гоар любит проводить эксперименты и с собственной внешностью

А вот девушки, которых Гоар сделала счастливыми

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А вы хотели бы испробовать на себе магию волшебных рук Гоар Аветисян?

Фото на превью goar_avetisyan / Instagram

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