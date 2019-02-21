14 простых вопросов об искусстве, ответы на которые мало кто знает

8 2

17

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь задумывались над тем, зачем дирижеру нужна палочка или почему в опере так сложно различать отдельные слова? Или, к примеру, почему Пикассо писал такие странные картины, хотя прекрасно умел рисовать? Ответы на эти и другие «почему» об опере, балете, живописи и классической музыке вы сможете узнать прямо сейчас.

Мы в AdMe.ru постарались объяснить как можно проще — так, чтобы даже самым маленьким ценителям искусства все было понятно.

1. Почему Пикассо, умея рисовать, писал странные картины?

Если говорить просто, то он искал свой стиль. Переломным моментом в его творчестве стал портрет Гертруды Стайн 1906 года, который никак ему не удавался: писательница позировала ему 80 раз, но результат своей работы Пикассо не устраивал. Отложив картину на несколько месяцев, он завершил работу над ней, уйдя от реалистичной манеры: в портрете можно увидеть изменения форм, которые со временем будут усиливаться. Кроме того, в том же 1906 году художник посетил выставку иберийской скульптуры и познакомился с африканской, и это оказало на него мощное влияние. Художник был поражен простыми формами и отсутствием лишних деталей, и картина «Авиньонские девицы» (а впоследствии и автопортрет, написанный в 1907 году), первая его работа в стиле кубизма, — лучшее подтверждение тому, насколько сильным оказалось воздействие.

2. Откуда пошла традиция аплодировать?

Из Древнего Рима. Там же появились и первые наемные хлопальщики, которые сегодня называются клакерами. Это люди, аплодирующие за плату нужному исполнителю или актеру. Страстью к аплодисментам славился император Нерон, который любил выступать на сцене, исполняя стихи и песни собственного сочинения. Позже традиция перешла и в церкви, где люди аплодировали священникам, читавшим проповеди.

3. Почему оперные исполнители часто полные?

Полнота оперных певцов — не то чтобы миф, но преувеличение, появившееся, скорее всего, благодаря таким мастерам оперной сцены, как Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. Оперному певцу необходимы хорошее дыхание и широкая диафрагма, а не большой объем тела. С другой стороны, занятия вокалом развивают грудную клетку, из-за чего певец или певица могут казаться полнее, чем на самом деле. Кстати, тот же Лучано Паваротти говорил, что его большой вес — это не что иное, как следствие большой любви к хорошей еде. Сегодня же среди молодых исполнителей оперы стройные люди встречаются все чаще и чаще, поскольку внешний вид играет далеко не последнюю роль.

4. Почему нот всего 7, а музыка — разная?

Потому что дело не только в нотах. В октаве, помимо известных всем 7 нот, существуют также полутоны — диезы (бемоли), благодаря которым звуков становится 12. К тому же последовательность нот — это далеко не все: существуют еще и ритм, и регистры, и различное сочетание инструментов. Интересно, что в литературе тоже есть подобная «проблема»: французский театровед Жорж Польти посчитал, что все литературные произведения мира основаны на 36 драматических ситуациях, в основе которых лежат переживания людей и их взаимоотношения друг с другом.

5. Можно ли понять, что «Черный квадрат» Малевича висит вверх ногами?

Можно. Как показали исследования картины, полное название которой звучит как «Черный супрематический квадрат», под слоем краски есть надпись, которая звучит, скорее всего, так: «Битва негров в темной пещере». Она была сделана самим Казимиром Малевичем. Кроме того, под черным квадратом есть и абстрактная цветная композиция.

6. Почему «Джоконда» так знаменита?

Из-за похищения. История всемирной славы «Моны Лизы» началась в 1911 году, когда она была украдена из Лувра одним из его работников Винченцо Перуджей (кстати, в преступлении подозревали даже Пабло Пикассо). Нашли «Джоконду» лишь через 2 года, а затем в течение 6 месяцев она выставлялась в галереях и не сходила со страниц прессы всех стран, появлялась на марках и открытках, став самым тиражируемым произведением искусства в мире.

7. Как отличить Мане от Моне?

По манере писать. Эдуард Мане писал более реалистичные картины, с четкими контурами и достоверными предметами, тогда как в работах Клода Моне главное внимание уделено сочетанию цвета и света, а мазки, как правило, широкие. Интересно, что оба художника жили в одно время, оба были импрессионистами и носили бороды, из-за которых их порой путали друг с другом. Есть расхожее мнение, что если на картине люди, то это Мане, а если, грубо говоря, размытые пятна, то Моне. Однако Клод Моне нередко писал людей, поэтому ориентироваться стоит на манеру письма.

8. Почему в опере плохо слышны отдельные слова?

Из-за того, что исполнителям приходится жертвовать правильным произношением слов и букв в угоду звучанию голоса. В первую очередь это касается гласных, которые певцы берут так, что все они звучат практически одинаково. Это необходимо для создания резонанса, или, иными словами, для того, чтобы голос заполнял все помещение театра, ведь в опере у исполнителей нет микрофонов: его роль играет голосовой аппарат певца.

9. Почему балерины носят пачки?

Если говорить просто, то исключительно для удобства балерины. История пачки — это история моды. Первые наряды балерин, напоминающие современные пачки, появились в 1830-х годах, когда Мария Тальони, солирующая в балете «Сильфида», вышла на сцену в пышной белой юбке длиной ниже колена, которая не сковывала движения. По легенде, воздушный наряд был придуман отцом балерины, который хотел сделать неидеальную фигуру дочери более изысканной и легкой. Почти современная пачка появилась в 1920-х годах, когда в моду вошли платья с заниженной талией и самый знаменитый элемент наряда балерины перекочевал на бедра. Плоской же пачка стала уже в 1960-е годы, однако в современном балете нередко можно встретить более пышную юбку, ниспадающую до середины бедра.

10. Зачем дирижеру палочка?

Чтобы движения руки дирижера были видны всем музыкантам. С этой же целью палочку красят в белый цвет — так ее лучше видно. На конце, скрытом ладонью дирижера, у нее есть противовес в виде круглого набалдашника, а центр тяжести смещен так, чтобы находиться в районе 2–3-го пальца. Все это нужно для того, чтобы палочку было удобнее держать.

11. Почему цирковая арена круглая?

Для удобства лошадей. Отцом современного цирка считается англичанин Филип Астлей, который в конце 1760-х годов основал конную школу. В ней, помимо обучения, устраивались представления, где зрителям демонстрировались трюки конной акробатики. Именно из-за лошадей арена и стала круглой: Астлей установил опытным путем, что на полном галопе им удобнее всего бежать по кругу. Более того, он вычислил и оптимальный диаметр круга: 13 м. С тех пор арены всех цирков мира круглые и имеют тот же размер.

12. По какому принципу рассаживают музыкантов в оркестре?

Веерообразная рассадка музыкантов помогает им хорошо видеть дирижера, который находится в месте схода воображаемых осей веера. Однотипные музыкальные инструменты располагают в одном ряду или группе. Так музыканты могут слышать друг друга и звучание становится более гармоничным. Кроме того, поскольку количество инструментов и громкость звучания в разных группах неодинаковые, грамотная рассадка позволяет оркестру звучать с нужной громкостью. Впрочем, несмотря на все правила, итоговое расположение музыкантов зависит от дирижера.

13. Чем опера отличается от оперетты?

В классической опере (или гранд-опере) все диалоги и монологи поются, но в комической некоторые из них могут и проговариваться. А вот в оперетте, помимо вокальных и разговорных партий, могут быть и танцевальные номера.

14. Можно ли прийти в театр оперы и балета в джинсах?

Можно: вас не остановят на пороге и пустят в зрительный зал. Впрочем, если вы идете на премьеру или ваши места находятся в партере, стоит выбрать более подобающий случаю наряд. Мужчина может прийти в костюме, а женщина — в обычном платье с закрытой спиной, длиной до колена или макси.