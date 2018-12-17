14 иллюстраций, после которых вы влюбитесь в зиму окончательно и бесповоротно

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Мороз, метель и гололедица. На улице холодно, темнеет рано. Казалось бы, чему тут радоваться? Но зима дарит нам так много счастливых моментов! Аромат хвои и мандаринов буквально витает в воздухе, а новогодние праздники даже самых закоренелых скептиков способны превратить в настоящих романтиков. А еще зимой в нас часто просыпается милый шаловливый ребенок, который готов слепить самого крутого снеговика и съехать с горки на целлофановом пакете. Да, ребенку 32, ну и что с того?

Мы в AdMe.ru нашли как минимум 14 причин радоваться приходу зимы. Если вы вдруг надумали впасть в депрессию из-за холода, слякоти или километровых пробок, советуем вам прочесть эту статью, улыбнуться и взять на вооружение пару-тройку наших советов. Ведь зима — это действительно здорово.

1. Семейное положение девушки определяется буквально за полсекунды

2. На улице можно увидеть собственное дыхание, и порой оно принимает самые причудливые формы

3. Зимой можно выпивать литры горячего чая или ароматного глинтвейна

4. А еще можно валяться в сугробах и делать снежного ангела (только берегите спину и наденьте курточку подлиннее)

5. До чего же круто принимать горячий душ после зимней холодины

6. Кажется, что нет такой проблемы, которую не решило бы теплое одеяло

7. Зимой ценишь каждый солнечный день (или даже час)

8. И заворачиваешь подарки с особой нежностью и любовью

9. Можно купить самые милые рукавички и наслаждаться горячим кофе в заснеженном парке

10. Или проявить фантазию и слепить такого снеговика, какого душа пожелает

11. Если вы понравились друг другу в пуховиках и с красными носами — это точно любовь

12. Можно часами не выпускать из объятий котика, несмотря на все его протесты и полный негодования взгляд

13. А еще баловать себя вкусняшками, чтобы запастись энергией на холодные зимние дни

14. А вообще, любовь — это, конечно, круто, но вы пробовали надеть горячую пижаму прямо с батареи?

Сколько мандаринов вы уже успели съесть? А снеговика лепить будете? Или зимой вы предпочитаете другие развлечения? Расскажите нам об этом!