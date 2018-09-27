14 комиксов про лето, в котором есть не только плюсы, но и минусы (Для тех, кто уже начал по нему скучать)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы заметили, что уже началась осень? Мы, если честно, еще даже не осознали, что уже конец сентября (вчера же только июнь был!). Все почти поголовно жалуются на похолодание и скучают по лету. Но в другие времена года мы помним о нем только хорошее, хотя минусов было не меньше.

Мы в AdMe.ru верим, что каждое время года прекрасно по-своему и даже у идеального лета есть свои минусы, о которых мы и напомним вам в 14 комиксах, чтобы наслаждаться осенью было проще!

Лето всегда приходит неожиданно, но чаще всего не сразу с 1 июня

А когда оно наконец наступает, просто не знаешь, куда себя деть от жары

Грандиозные планы на отпуск не соответствуют бюджету...

...или планам начальника

А когда таки удается вырваться на отдых, не успеваешь моргнуть, а он уже закончился

А после отпуска остаются не только приятные воспоминания

Но приятных больше, и сложнее вливаться в работу

И после отпуска лето оказывается не круглосуточным пляжным отдыхом, а ожиданием вечера после работы и спасением от жары

Думали, что будете регулярно выбираться куда-то с друзьями?

Или, может, мечтали о релакс-деньках на даче?

И о килограммах фруктов, которые вы там соберете?

С едой летом вообще сплошные разочарования

Или сплошные проблемы...

Но самый главный минус лета — оно слишком быстро заканчивается

Расскажите, в чем это лето не оправдало ваши ожидания? И можно ли это как-то исправить осенью?