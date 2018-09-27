14 комиксов про лето, в котором есть не только плюсы, но и минусы (Для тех, кто уже начал по нему скучать)
Вы заметили, что уже началась осень? Мы, если честно, еще даже не осознали, что уже конец сентября (вчера же только июнь был!). Все почти поголовно жалуются на похолодание и скучают по лету. Но в другие времена года мы помним о нем только хорошее, хотя минусов было не меньше.
Мы в AdMe.ru верим, что каждое время года прекрасно по-своему и даже у идеального лета есть свои минусы, о которых мы и напомним вам в 14 комиксах, чтобы наслаждаться осенью было проще!
Лето всегда приходит неожиданно, но чаще всего не сразу с 1 июня
А когда оно наконец наступает, просто не знаешь, куда себя деть от жары
Грандиозные планы на отпуск не соответствуют бюджету...
...или планам начальника
А когда таки удается вырваться на отдых, не успеваешь моргнуть, а он уже закончился
А после отпуска остаются не только приятные воспоминания
Но приятных больше, и сложнее вливаться в работу
И после отпуска лето оказывается не круглосуточным пляжным отдыхом, а ожиданием вечера после работы и спасением от жары
Думали, что будете регулярно выбираться куда-то с друзьями?
Или, может, мечтали о релакс-деньках на даче?
И о килограммах фруктов, которые вы там соберете?
С едой летом вообще сплошные разочарования
Или сплошные проблемы...
Но самый главный минус лета — оно слишком быстро заканчивается
Расскажите, в чем это лето не оправдало ваши ожидания? И можно ли это как-то исправить осенью?
Ksenia Shvedova специально для AdMe.ru