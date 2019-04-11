14 правдивых ситуаций, с которыми сталкивался каждый, кто работал в офисе
Сегодня мы ведем прямой эфир с ваших рабочих мест. На повестке дня только самые животрепещущие вопросы: компенсация недостатка сна литрами кофе, питье чая в офисе как отдельный вид искусства, тяжелые взаимоотношения с принтером, мысли о котиках на важных совещаниях и многое другое. Скорее подключайтесь.
AdMe.ru решил посмеяться над злободневными ситуациями в офисе и перевел все ваши рабочие вопросики в картинки.
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Похоже на ваши будни?
Фото на превью pashminu / pixabay
Alice Perkmini специально для AdMe.ru